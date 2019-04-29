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Büyükerşen'den Tunç Soyer'e tebrik ziyareti

İZMİR, () - İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kendisine tebrik ziyaretinde bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'i ağırladı. Büyükerşen, "İnanıyorum ki Tunç Soyer, İzmir'i çok...

Büyükerşen'den Tunç Soyer'e tebrik ziyareti

İZMİR, () - İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kendisine tebrik ziyaretinde bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'i ağırladı. Büyükerşen, "İnanıyorum ki Tunç Soyer, İzmir'i çok daha ileriye taşıyacak" dedi.
CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret ederek, 31 Mart seçimlerindeki başarısından dolayı kutladı. Tunç Soyer'in genç ve dinamik bir başkan olarak kente önemli hizmetler yapacağını belirten Büyükerşen, "İzmir, şimdi Sayın Aziz Kocaoğlu'nun başlattığı ve yaptığı hizmetlerin daha da ilerletileceği bir döneme giriyor. İnanıyorum ki Sayın Tunç Soyer, bunu çok iyi yapacaktır. Kendisini son yıllarda daha iyi tanıdım. Düşünceleri, teorileri var. O teorilerini pratiğe çevirme şansı da var artık. İzmirliler yıllardan beri her yönden şanslı. Türkiye de İzmir'le şanslı. Tunç Soyer'e başarılar diliyorum" dedi. Başkan Tunç Soyer ise, "Türkiye'de tek başına idol olmuş, efsanemiz Yılmaz Hoca'yı burada ağırlamaktan gurur duyuyorum" diye konuştu.

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