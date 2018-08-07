Büyükelçi Sedat Önal Başkanlığında bir heyet Amerika'ya gidecek

ANKARA () - WASHİNGTON ile yapılan ön mutabakat çerçevesinde Dışişleri Bakanı yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal Başkanlığında bir heyetin ABD'ye gideceği öğrenildi.
ANKARA () - WASHİNGTON ile yapılan ön mutabakat çerçevesinde Dışişleri Bakanı yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal Başkanlığında bir heyetin ABD'ye gideceği öğrenildi.
07 Ağustos 2018 Salı 16:05
ANKARA () - WASHİNGTON ile yapılan ön mutabakat çerçevesinde Dışişleri Bakanı yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal Başkanlığında bir heyetin ABD'ye gideceği öğrenildi.
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