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Büyükataman: MHP bütün birimleri ile saha çalışmalarına başladı

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Milliyetçi Hareket Partisi bütün birimleri ile Sayın Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda gerek Cumhur İttifakı'nın bulunduğu ve gerekse kendi adaylarıyla yarışa girdiği yurdun dört bir...

Büyükataman: MHP bütün birimleri ile saha çalışmalarına başladı
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Milliyetçi Hareket Partisi bütün birimleri ile Sayın Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda gerek Cumhur İttifakı'nın bulunduğu ve gerekse kendi adaylarıyla yarışa girdiği yurdun dört bir köşesinde saha çalışmalarına başlamıştır" dedi.
MHP'li İsmet Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamasında, seçimlerin seçmenlerle güzel olduğunu bildirdi. Büyükataman, Türkiye'nin demokrasinin sandıkta arandığı, sandık dışı oyunlara tevessül edilemeyen bir hukuk ve demokrasi ülkesi olduğunu belirtti.
'YENİ DİRİLİŞ ALLAH'IN İZNİYLE BAŞLAYACAKTIR'
31 Mart yerel seçimlerin huzur ve güven içerisinde, demokrasi şöleni havasında geçmesinin en büyük temennileri olduğunu kaydeden Büyükataman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Kirli eller tarafından 1 Nisan 2019 sabahı yeni siyaset senaryolarının planlamalarının yapıldığı, Türkiye'nin yok olma sürecine itilmek istendiği, Türk milletinin yeni bir varoluş mücadelesine zorlandığı; Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli tarafından görülmüş ve bekamızı tehdit eden bu unsurlara ve onların içerideki temsilcilerine karşı mücadelenin Yenikapı ruhuyla, Cumhur İttifakı'nın devamıyla mümkün olduğunda karar kılınmıştır. Bu meyanda Milliyetçi Hareket Partisi bütün birimleri ile Sayın Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda gerek Cumhur İttifakı'nın bulunduğu ve gerekse kendi adaylarıyla yarışa girdiği yurdun dört bir köşesinde saha çalışmalarına başlamıştır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin de 31 Mart seçimlerine yönelik saha çalışmalarının ilk basamağı yayımlanmıştır. 10 Mart 2019 Pazar günü Ertuğrul Gazi otağı Söğüt'ten yeni diriliş, Allah'ın izniyle başlayacaktır. Bu dirilişin kutlu ocağımıza, Türk milletine hayırlar getireceği muhakkaktır. 2023'e giden yolda Türk milletinin birlik, bütünlük içerisinde 100 yıllık eşiği atlayarak önce bölgesinde, sonra dünyada söz sahibi olacağı muhakkaktır. Çıktığımız yol mazlumların çağrısı, şehitlere ve gazilere gönül borcumuz, ecdada sorumluluğun yerine getirilmesi, gelecek nesillerin huzuru ve muhakkak ki Bezm-i Elest'teki 'ilk evet'in gereğidir. Kutlu olsun. Bütün vatandaşlarımızı Sayın Genel Başkanımızın diriliş çağrısına kulak vermeye davet ediyorum: 'Beka İçin Millî Karar, Cumhur İçin İstikrar."

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