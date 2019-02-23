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Burhanettin Kocamaz'ın adaylığına itiraz edildi (3)

İTİRAZ SAYISI 5'E ÇIKTI Mersin İl Seçim Kurulu tarafından yayımlanan siyasi parti geçici aday listesi ilan tutanağında Demokrat Parti (DP) adayı olarak gösterilen Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın adaylığına itiraz...

Burhanettin Kocamaz'ın adaylığına itiraz edildi (3)

İTİRAZ SAYISI 5'E ÇIKTI
Mersin İl Seçim Kurulu tarafından yayımlanan siyasi parti geçici aday listesi ilan tutanağında Demokrat Parti (DP) adayı olarak gösterilen Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın adaylığına itiraz sayısı 5'e çıktı. İtiraz süresinin dolması nedeni ile İl Seçim Kurulu, yapılan itiraz başvurularını aldı. Seçim Kurulu, pazartesi günü toplanarak geçici listesi hakkındaki sonucu Yüksek Seçim Kurulu'na bildirecek.
Bu arada, itiraz nedeni ile polis Mersin Adliyesi önünde yoğun güvenlik önlemi aldı. Seçim Kurulunun çalışmasının bitmesinin ardından Kocamaz'ın destekçileri dağıldı.

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