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Burhanettin Kocamaz'ın adaylığı için ikinci formül gündemde (3)

HALİT TUNA: İNSANLARIN AKLI VE ZEKÂSIYLA ALAY ETMEKTİR İl Seçim Kurulu Başkanlığına evrakı geç teslim edildiği için İYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı tehlikeye giren mevcut Başkan Burhanettin Kocamaz'ın iddialarıyla...

Burhanettin Kocamaz'ın adaylığı için ikinci formül gündemde (3)

HALİT TUNA: İNSANLARIN AKLI VE ZEKÂSIYLA ALAY ETMEKTİR
İl Seçim Kurulu Başkanlığına evrakı geç teslim edildiği için İYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı tehlikeye giren mevcut Başkan Burhanettin Kocamaz'ın iddialarıyla ilgili, Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Toroslar Belediye Başkanı MHP'li Hamit Tuna, yazılı açıklama yaptı. Tuna, açıklamasında şunları kaydetti:
"Sayın Burhanettin Kocamaz tarafından şahsıma yönelik karalama kampanyaları başlatılmıştır. Bir yandan gecikmeden kendi parti yönetimini 'İçimizden vurulduk' sözleri ile suçlarken, diğer taraftan da gecikmeden şahsım sorumluymuş algısı oluşturma gayreti içine girmiştir. Kocamaz gelişmelerin ardından Büyükşehir Belediyesinde yaptığı açıklamada şahsımın yaklaşık 2 ay önce bir salon toplantısında 'Göreceksiniz Burhanettin Kocamaz İYİ Parti'den bile aday olamayacak' şeklinde bir söylemde bulunduğunu iddia etmektedir. Kocamaz'ın şahsı bir yana, siyasi yaşantımda da asla bu gibi söylemlerde bulunmadım. Kocamaz, mensubu olmaktan gurur duyduğum partimizden istifa etmeden, 'İYİ Parti'den aday olur mu?' şeklinde yöneltilen sorulara bile, 'Aday gösterilmediği için başka partiye gitmez. Göreceksiniz özellikle sizin dediğiniz gibi İYİ Parti'den aday olmaz çünkü Kocamaz, cenazem 3 hilalin altından çıkacaktır, beyanında bulunan kişidir' dediğim doğrudur. Ama Kocamaz bu konudaki sözlerimi yanlış anlamış veya anlamak istediği gibi yorumlamış olacak ki, bu tür bir söylemle bizi hedef göstermeye çalışmaktadır. Bu süreci ihmalden kaynaklı göstermek insanların aklı ve zekâsıyla alay etmektir. Biz bundan önce olduğu gibi bugünden sonra da hiçbir söylentiye, hiçbir dedikoduya kulak asmadan, kentimizin geleceğine yapacağımız hizmetleri anlatarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kimse bizi Mersin'imize hizmet sevdamızdan yıldıramaz ve vazgeçiremez. Dün yaşanan olayları ve bu olaylara bağlı şahsıma yönelik asılsız ifadelerin yorumlarını kamuoyunun takdirine bırakıyorum."

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