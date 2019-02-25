Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Proje finansmanı risk bakiyesi Aralık’ta yıllık yüzde 29 arttı
Proje finansmanı risk bakiyesi yüzde...
Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park'ta
Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park'ta
Onlar,  polisin can dostları... Bombaların kokusunu alıyor, patlamaları önlüyorlar
Bombaların kokusunu alıyor, patlamaları önlüyorlar
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: 101 gözaltı kararı
KKK'da FETÖ operasyonu: 101 gözaltı...

Burhanettin Kocamaz, DP'den de aday olamıyor (3)

CHP'Lİ SEÇER: MERSİN ÜZERİNDE OYUNLAR OYNANIYOR CHP'nin 31 Mart yerel seçimi için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'la ilgili İl Seçim Kurulu'nca verilen kararı...

Burhanettin Kocamaz, DP'den de aday olamıyor (3)

CHP'Lİ SEÇER: MERSİN ÜZERİNDE OYUNLAR OYNANIYOR
CHP'nin 31 Mart yerel seçimi için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'la ilgili İl Seçim Kurulu'nca verilen kararı değerlendirdi. Kocamaz hakkındaki kararın hukuk dışı olduğunu savunan CHP'li Seçer, şöyle konuştu:
"Yerel seçim sürecinde Mersin'de, 3 aday yarışıyorduk; ancak Mersin İl Seçim Kurulu, Sayın Burhanettin Kocamaz'ın hiçbir partiden ya da bağımsız olarak aday olamayacağı yönünde karar verdi. Görünen o ki Mersin üzerinde oyunlar oynanıyor. Aslında bu hamle, bize karşı yapılan bir hamle. Son araştırmalara göre biz, bu tatlı rekabeti bir adım önde götürüyorduk. 'Cumhur ittifakı' bundan rahatsız oldu. Burhanettin Kocamaz'a yönelen milliyetçi oyları alabilir miyiz, diye beklenti içine girmiş olabilirler; ama bunda da başarılı olamayacaklar. Bizim milliyetçiliğimizi, ülke sevgimizi, vatan sevgimizi test etmek, sorgulamak ne kimsenin hakkıdır ne kimsenin haddidir. İnanıyorum ki Mersin halkı, 31 Mart'ta bu siyaset oyununa gereken cevabı verecektir. Sayın Burhanettin Kocamaz hakkındaki bu hukuk dışı kararı demokrasiye, adalete gönül vermiş siyasetçi ve insan olarak üzüntüyle karşıladığımı da vurgulamak isterim."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328