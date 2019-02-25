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Burhanettin Kocamaz, destekçilerine hitap etti

Burhanettin Kocamaz'ın İsmet İnönü Bulvarı'ndaki Çamlıbel Merkez Seçim Ofisi'nin önünde toplanan destekçileri, Kocamaz'ın Demokrat Parti'den adaylığının Mersin Seçim Kurulu tarafından kabul...

Burhanettin Kocamaz, destekçilerine hitap etti

KOCAMAZ:  BİRİLERİNİN KRİPTO OYUNLARINA GELDİK
Burhanettin Kocamaz'ın İsmet İnönü Bulvarı'ndaki Çamlıbel Merkez Seçim Ofisi'nin önünde toplanan destekçileri, Kocamaz'ın Demokrat Parti'den adaylığının Mersin Seçim Kurulu tarafından kabul edilmemesine tepki gösterdi. Yaklaşık 500 kişi, Kocamaz lehine sloganlar attı. Burhanettin Kocamaz da ofise gelip, seçim otobüsünün üzerinde bir konuşma yaptı. Kocamaz, şunları söyledi:

"Vatandaşımız, yaptırdığımız bütün anketlerde bizi beğeniyordu ama baronlar galip geldi akıllarınca, bizim önümüz kesildi. 'İYİ Parti ile yola çıktık' dedim, orada da birilerinin kuklası olarak bizim bu yoğun çalışma ortamımızda, 'Yetki bizde, biz kendimiz götürüp Seçim Kuruluna vereceğiz' demelerine rağmen, birilerinin gemisine rüzgar taşıdılar. Dolayısı ile sırtımızdan hançerlendik.

Elbette onlar bağımsız yargıya bunun hesabını vereceklerdir. Böylesine bir hainlik, böylesine bir kriptoculuk şeytanın aklına bile gelmez. En sonunda yine vatandaşlarımızın çağrılarına kulak vererek, 'Ya bir yol bul ya bir yol aç' çağrıları ile Demokrat Parti'den aday olmaya karar verdik ama bu kirli el orada da boş durmadı ve en son kararı Yüksek Seçim Kurulu verecek ama yine birilerinin kripto oyunlarına geldik. Allah doğrularla beraber. Biz önümüz kesilse de kesilmese de doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz."

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