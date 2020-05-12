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Bugün seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alır? İşte anket sonucu

MAK Araştırma, 81 ilden 5 bin 200 kişiyle canlı telefon görüşmesi yaptı. Araştırmaya katılanların yüzde 32.2'si "Yarın bir seçim olsa kime oy verirdiniz?" sorusuna "AKP" yanıtını verdi. Yüzde 22.1'lik kesim "CHP" derken, İYİ Parti'nin oranı yüzde 9.5, MHP'nin ise yüzde 9.3 oldu.

POLİTİKA 12.05.2020, 21:27 Murat Aydın
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Bugün seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alır? İşte anket sonucu

MAK Araştırma, 81 ilden 5 bin 200 kişiyle canlı telefon görüşmesi yaptı. Araştırmaya katılanların yüzde 32.2'si "Yarın bir seçim olsa kime oy verirdiniz?" sorusuna "AKP" yanıtını verdi. Yüzde 22.1'lik kesim "CHP" derken, İYİ Parti'nin oranı yüzde 9.5, MHP'nin ise yüzde 9.3 oldu.

MAK Araştırma Danışmanlık Değerlendirme Şirketi, dün (11 Mayıs) Türkiye’nin 81 il ve ilçelerinde kapsamlı bir araştırma yaptı. Diken’den Kemal Göktaş’ın haberine göre 5 bin 200 kişiyle canlı telefon görüşmesi yapıldı, yanılma payı yüzde 1.3 olarak belirlendi. Araştırmada çıkan sonuçlar şöyle:

– Yarın bir seçim olsa kime oy verirdiniz?

* AKP: 32.2
* CHP: 22.1
* İYİ Parti: 9.5
* MHP: 9.3
* HDP: 8.1
* Gelecek: 2.3
* DEVA: 1.6
* Saadet: 1
* Diğerleri: 1
* Kararsız/Cevap Yok: 12.9

Kararsızlar matematiksel olarak dağıtıldığında şu tablo çıktı:

* AKP: 37.4
* CHP: 25.3
* İYİ Parti: 10.9
* MHP: 10.7
* HDP: 9.4
* Gelecek: 2.4
* DEVA: 1.7
* Saadet: 1.1
* Diğerleri: 1.1

BAŞARILI: YÜZDE 43, BAŞARISIZ: YÜZDE 35

“Corona virüsüyle mücadelede hükümeti başarılı buluyor musunuz?” sorusuna yüzde 43 ‘başarılı’ yanıtını verirken, ‘kısmen başarılı’ bulanlar yüzde 17, ‘başarısız’ bulanlar yüzde 35 oldu. Yüzde 5 bu soruya yanıt vermedi.

“Corona virüsüyle mücadelede yapılanlara ek olarak başka neler yapılmalıydı” sorusuna verilen yanıtlar ise şöyle:

* Yapılması gereken her şey yapılıyor: Yüzde 25
* Belediyelerin ve STK'ların yardım toplaması engellenmemeliydi: Yüzde 25
* Toplum tabanına daha çok ekonomik destek sağlanmalıydı: Yüzde 22
* Tüm siyasi partiler ve belediyelerle istişari çalışılmalıydı: Yüzde 15
* İlk başlarda daha sıkı tedbirler alınmalıydı: Yüzde 10
* Cevap yok: Yüzde 3

YÜZDE 61 OLUMSUZ ETKİLENDİ

Corona virüsü salgınının hane halkı gelirlerine etkisi sorusuna ise yüzde 41 “Olumsuz, ekonomik anlamda zararım var” karşılığını verirken; yüzde 28 “Ne olumsuz ne olumlu, stabil”; yüzde 20 “Çok olumsuz, işimi vb kaybettim”; yüzde 3 “Olumlu, işlerim açıldı” yanıtını verdi. Yüzde 8 ise bu soruya yanıt vermemeyi tercih etti.

Hükümetin salgın nedeniyle aldığı ekonomik tedbirleri destekleyenlerin oranı yüzde 36 oldu. Kalıtımcıların yüzde 54'ü bu soruya ‘hayır' yanıtını verirken yüzde 10 yanıt vermedi.

‘Corona' süreci sonrası Türkiye'nin geleceğini nasıl gördüklerine ilişkin soruya ise katılımcıların yüzde 44'i “Az çok etkisi olabilir ama çabuk toparlarız” yanıtını verirken yüzde 36 “Her şeyi alt üst edecek ekonomik kriz çıkabilir”, yüzde 15'i ise “Hiçbir olumsuz etkisi olmaz” yanıtını verdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı vaka, ölüm ve test sayılarına katılımcıların yüzde 83'ü güvendiğini belirtirken güvenmeyenlerin oranı sadece yüzde 14 oldu.

CORONA VİRÜSÜNÜN EN ÖNEMLİ ETKİSİ

Katılımcılara yöneltilen “Corona virüsü salgınının size en önemli etkisi ne oldu? Üç ayrı konu söyleyebilirsiniz” sorusuna şu yanıtlar verildi:

* Eğitim hayatım olumsuz etkilendi: Yüzde 19
* Daha fazla dini konulara yöneldim: Yüzde 18
* Aylık gelirim azaldı: Yüzde 18
* Film, kitap vb. daha fazla vakit ayırabildim: Yüzde 12
* İşimi kaybettim: Yüzde 12
* Psikolojim bozuldu: Yüzde 7
* Ailemle daha fazla yakınlaştım: Yüzde 4
* Yardımlaşma duygum gelişti: Yüzde 3
* Sağlığımı kaybettim: Yüzde 3
* Kendime daha fazla vakit ayırdım: Yüzde 2
* Sosyal hayatım sınırlandı: Yüzde 2

ÇALIŞMA KOŞULLARINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Salgın öncesi bir işte çalışanlara sorulan çalışma koşullarında nasıl bir değişiklik olduğu yönündeki soruya verilen yanıtlar şöyle dağıldı:

* Değişiklik olmadı: Yüzde 22
* Ücretsiz izne ayrıldım: Yüzde 18
* İşten ayrıldım/çıkarıldım: Yüzde 18
* Uzaktan çalışmaya başladım: Yüzde 14
* Kısa süreli çalışmaya geçtim: Yüzde 12
* Ücretli izne çıktım: Yüzde 10
* Diğer: Yüzde 6

EN ZOR OLAN: ÇOCUKLARI KONTROL ETMEK

“Corona virüsü salgını sırasında evde kaldığınız sürede sizi en çok zorlayan durumlar ne oldu” sorusuna verilen yanıtlar şöyle dağıldı:

* Çocukları kontrol etmek: Yüzde 22
* Maddi problemler: Yüzde 20
* Dışarı çıkamamak: Yüzde 16
* Çocukların uzaktan eğitimiyle ilgilenmek: Yüzde 9
* Aile içi gerginlikler: Yüzde 8
* Yemek, temizlik, ev işleri: Yüzde 8
* Diğerleri: Yüzde 7
* Aile büyüklerinin yanında olamamak: Yüzde 6
* Hiçbiri: 4

NORMALLEŞME BEKLENTİSİ

“Günlük hayatınızın bugünden itibaren ne kadar zaman içinde normalleşeceğini düşünüyorsunuz” sorusuna verilen cevaplar şöyle:

* Bir ay içinde: Yüzde 7
* Bir-üç ay içinde: Yüzde 13
* Üç-altı ay içinde: Yüzde 33
* Altı-12 ay içinde: Yüzde 37
* Bir yıldan fazla: yüzde 7
* Hiçbir zaman: Yüzde 3

İBADET, DİZİ-FİLMİ GEÇTİ

“Evde kaldığınız süre içinde size en çok ne iyi geliyor ve rahatlatıyor” sorusuna verilen cevaplar şöyle sıralandı:

* Dua, ibadet: Yüzde 16
* Film, dizi izlemek: Yüzde 15
* Sosyal medya, internet: Yüzde 14
* Kitap okumak: Yüzde 8
* Bilgisayar oyunları: Yüzde 8
* Spor yapmak: Yüzde 6
* İşimle ilgili çalışmalar yapmak: Yüzde 5
* Yemek yapmak: Yüzde 4
* Hobilerimle ilgilenmek: Yüzde 4
* Uyumak: Yüzde 3
* Ev işleri, temizlik: Yüzde 1

Kaynak: SÖZCÜ
#seçim #anket #CHP #akp #mhp #iyi partu #gelecek #deva
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