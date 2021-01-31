Bugün seçim olsa hangi parti ne kadar oy alır? İşte şaşırtan anket sonucu
ADA Araştırma'nın yaptığı anket hem iktidar, hem muhalefet partilerinde oy düşüşünü ortaya koydu. "Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" anketinden şaşırtıcı bir sonuç çıktı. Ankette CHP'nin oyu ilk kez yüzde 20'nin altında çıktı
Muhalefetin sık sık gündeme getirdiği erken seçim için hükümet ise kapıları kapattı. Seçimin 2023'te yapılacağı belirtilmesine rağmen araştırma şirketlerinin yaptığı anketlere bir yenisi daha eklendi.
ADA Araştırma'nın yaptığı son anketten ana muhalefet partisini şoke eden bir sonuç çıktı. Anket sonuçları şöyle:
- Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 48,3 oldu. AK Parti yüzde 38,7 oy alırken MHP'ye yüzde 9,6 oy çıktı.
- CHP'deki düşüş dikkat çekti. CHP'nin yüzde 19.8'lik oyu son dönemdeki en düşük oy oranı oldu.
- Ankete göre İYİ Parti yüzde 11,5, HDP ise yüzde 9.5 oy oranına sahip.
Partilerin oy oranları şöyle:
AK Parti %38,7
CHP %19,8
İYİ Parti %11,5
MHP %9,6
HDP %9,5
Memleket Hareketi (Muharrem İnce) %2,7
DEVA Partisi %2,5
Gelecek Partisi %1,8
Saadet Partisi %1,2
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
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|06:46
|Güneş
|08:15
|Öğle
|13:21
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|15:54
|Akşam
|18:18
|Yatsı
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|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|21
|45
|2. Beşiktaş
|20
|44
|3. Galatasaray
|21
|42
|4. Gaziantep FK
|21
|35
|5. Hatayspor
|21
|35
|6. Alanyaspor
|20
|34
|7. Trabzonspor
|20
|33
|8. Karagümrük
|21
|31
|9. Malatyaspor
|21
|28
|10. Antalyaspor
|20
|26
|11. Göztepe
|20
|25
|12. Kasımpaşa
|21
|25
|13. Rizespor
|21
|25
|14. Sivasspor
|20
|24
|15. Başakşehir
|21
|24
|16. Konyaspor
|20
|23
|17. Kayserispor
|21
|22
|18. Gençlerbirliği
|20
|19
|19. Ankaragücü
|20
|18
|20. Erzurumspor
|20
|17
|21. Denizlispor
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|18
|38
|2. İstanbulspor
|18
|37
|3. Samsunspor
|18
|36
|4. Tuzlaspor
|19
|33
|5. Altay
|18
|32
|6. Adana Demirspor
|18
|31
|7. Ankara Keçiörengücü
|19
|31
|8. Bursaspor
|18
|30
|9. Altınordu
|18
|28
|10. Bandırmaspor
|19
|27
|11. Adanaspor
|19
|24
|12. Ümraniye
|18
|20
|13. Boluspor
|18
|19
|14. Menemen Belediyespor
|18
|19
|15. Akhisar Bld.Spor
|19
|19
|16. Balıkesirspor
|19
|16
|17. Ankaraspor
|19
|13
|18. Eskişehirspor
|19
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|20
|44
|2. M. United
|21
|41
|3. Leicester City
|20
|39
|4. Liverpool
|20
|37
|5. West Ham
|20
|35
|6. Tottenham
|19
|33
|7. Everton
|19
|33
|8. Arsenal
|21
|31
|9. Chelsea
|20
|30
|10. Aston Villa
|18
|29
|11. Southampton
|19
|29
|12. Leeds United
|19
|26
|13. Crystal Palace
|21
|26
|14. Wolverhampton
|21
|23
|15. Burnley
|19
|22
|16. Newcastle
|21
|22
|17. Brighton
|20
|18
|18. Fulham
|20
|14
|19. West Bromwich
|21
|12
|20. Sheffield United
|21
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|18
|47
|2. Real Madrid
|20
|40
|3. Sevilla
|20
|39
|4. Barcelona
|19
|37
|5. Villarreal
|20
|34
|6. Real Sociedad
|20
|31
|7. Granada
|20
|28
|8. Real Betis
|20
|27
|9. Levante
|20
|26
|10. Athletic Bilbao
|19
|24
|11. Celta de Vigo
|20
|24
|12. Cádiz
|20
|24
|13. Valencia
|21
|23
|14. Getafe
|19
|23
|15. Eibar
|21
|20
|16. Real Valladolid
|21
|20
|17. Osasuna
|20
|19
|18. Deportivo Alaves
|20
|18
|19. Elche
|19
|17
|20. Huesca
|21
|16
Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016