Bugün seçim olsa hangi parti ne kadar oy alır? İşte şaşırtan anket sonucu

Muhalefetin sık sık gündeme getirdiği erken seçim için hükümet ise kapıları kapattı. Seçimin 2023'te yapılacağı belirtilmesine rağmen araştırma şirketlerinin yaptığı anketlere bir yenisi daha eklendi.

ADA Araştırma'nın yaptığı son anketten ana muhalefet partisini şoke eden bir sonuç çıktı. Anket sonuçları şöyle:

- Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 48,3 oldu. AK Parti yüzde 38,7 oy alırken MHP'ye yüzde 9,6 oy çıktı.

- CHP'deki düşüş dikkat çekti. CHP'nin yüzde 19.8'lik oyu son dönemdeki en düşük oy oranı oldu.

- Ankete göre İYİ Parti yüzde 11,5, HDP ise yüzde 9.5 oy oranına sahip.

Partilerin oy oranları şöyle:

AK Parti %38,7

CHP %19,8

İYİ Parti %11,5

MHP %9,6

HDP %9,5

Memleket Hareketi (Muharrem İnce) %2,7

DEVA Partisi %2,5

Gelecek Partisi %1,8

Saadet Partisi %1,2