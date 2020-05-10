Bu video annelere iyi gelecek

İyi Parti İstanbul Kültür ve Sanat Politikaları Komisyonu, Anneler Gününe özel bir video hazırladı.

Sosyal medyada bir çok kullanıcı tarafından izlenilen video kısa sürede çok sayıda paylaşım aldı.

İyi Parti İstanbul Kültür ve Sanat Politikaları Komisyonu, Corona virüs nedeniyle uygulanan karantina günlerinde Anneler Günü'nü daha da anlamlandıracak bir video hazırladı.

İyi Parti Şişli Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı ve 2. Bölge Sorumlusu Binnur Kayak tarafından hazırlanan videoda İYİ anneler, anne ve çocukları ile yer aldı.

Videoda şu ifadelere yer verildi:

" Söylesenize bana;

Var mı yeryüzünde bundan daha güzel bir kelime daha?

Yemedin, yedirdin; içmedin içirdin; hastalandığımda gözünü kırpmadan başımda bekledin.

Bunları geçiyorum anne, hepsini zaten sen de biliyorsun ben de...

Belki çok gençtin beni dünyaya getirdiğinde; beni büyütürken düşe kalka büyüdün kendin de...

Belkide artık tecrübeliydin ve ben senin kaç yaşıma gelirsem geleyim hiç büyümeyecek en küçük bebeğinim anne.Oluk oluk kaynak oldum duygularına; endişeden mutluluğa, neşeden yalnızlığa, kimbilir kaç uykusuz gece yaşattım sana. Kaplanlar gibiydin ben titrek bir yaprakken daha...

Ve çelik duvarlar gibiydin her sarsıntıda durup yaslanmam için arkamda.

Belki yanımdasın şimdi, belki uzaklardasın ve gelip sarılamıyorum sana. Her nerede olursan ol

bil ki her şeyden bir kaç tane olabilir; ama sadece güneş ve anneler bitanedir"