Bu söz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Öğrenci misiniz, terörist mi?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi protestoları hakkında, "Siz öğrenci misiniz, yoksa siz rektörün odasını basmaya kalkışan terörist misiniz? Bu ülke teröristlerin hakim olduğu ülke olmayacak ve asla fırsat vermeyeceğiz. Gereği neyse yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Bu ülke bir daha Gezi olayını yaşamayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi protestoları hakkında, "Siz öğrenci misiniz, yoksa siz rektörün odasını basmaya kalkışan terörist misiniz? Bu ülke teröristlerin hakim olduğu ülke olmayacak ve asla fırsat vermeyeceğiz. Gereği neyse yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Bu ülke bir daha Gezi olayını yaşamayacaktır" dedi.

Yeni anayasa konusuna da değinen Erdoğan, "Olumlu katkıda bulunmak isteyen herkesi yeni anayasa çalışmaları içinde görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Ay sonuna kadar tüm il kongrelerimizi bitiriyoruz. Bu kongrelerimizi elbette temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek yürütüyoruz.

Kongrelerimizi adeta enerjimizi yenilediğimiz, demokrasi şölenlerine çeviren tüm kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Teşkilatlarda görev almış tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum.

Siyasette hizmet mücadelesi bir bayrak yarışı gibidir. Unutmayın, davası hak olanın yardımcısı haktır. Hak olan davada zaferde muhakkaktır şiarıyla, gece gündüz milletimizin gönlüne girmenin yolunu arayacağız. Teşkilatlarda görev alacak kardeşlerimden bunu istiyorum.

Türkiye olarak bir yandan salgınla mücadele ederken, diğer yandan da siyasi ve ekonomik hedeflerimizi hayata geçiriyoruz. Uluslararası alanda ülkemizin menfaatlerini korumak için kararlı bir mücadele gösteriyoruz.

Terör örgütlerine karşı kararlı bir duruş sergiliyoruz. Yeni kazanımlar için yeni adımlar atmanın hazırlıklarını yürütüyoruz. Küresel siyasal ve ekonomik dengeler sarsılırken, ülkemizin kendisine önemli biri yer sağlamasını hedefliyoruz.

CHP'YE SERT TEPKİ

CHP, 7/24 açık bir yalan partisidir. Başındaki adamda 7/24 yalan söyleyen bir adama dönüşmüştür. CHP'den bizim beklentimiz yok. Kendi içindeki taciz ve tecavüz skandallarını halletseler yeter.