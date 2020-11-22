BTP Lideri Hüseyin Baş: Dolar fren tutmayacak

Türkiye ekonomisindeki sorunların tek başına faiz artırarak ya da düşürerek çözülemeyeceğini kaydeden BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Faiz artırmak gibi kararlar Dolar kurunu kısa vadede frenlese de uzun vadede isteneni veremeyecektir" dedi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 19 Kasım'da açıkladığı faizleri 475 baz puan artırma kararını değerlendiren Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Yeni Mesaj'a özel açıklamalar yaptı. Ekonominin canlı bir organizma gibi düşünülmesi gerektiğini hatırlatan BTP Genel Başkanı Baş, Merkez Bankası'nın faiz artırımının Dolar kuru üzerindeki etkisini değerlendirdi. BTP lideri Baş, şunları söyledi: "Ekonomi bilimine canlı bir organizma gibi bakılmasında fayda var. Bir finans uzmanı değilim ama bu faiz artırımıyla ilk etapta 7.60 TL'ye gerileyen Dolar kurunda 7.25 TL'ye kadar yakın vadede bir gevşeme görülebileceğini düşünüyorum. Ama bundan sonra tekrar Dolar kuru 8.5-9 TL bandına çıkabilir. Yani Doların yükselişini bu tip hamlelerle engellemenin mümkün olmadığını ifade etmek istiyorum. Amerikalı eski bir Hazine Bakanı'nın 'Dolar bizim paramız ama sizin sorununuzdur' şeklinde bir sözü var. Dünyadaki ve ülkemizdeki esas problem de budur. Biz bu sorunu kendi ekonomi hayatımıza sokuyor ve onunla yaşamaya çalışıyoruz. Niye böyle yapıyoruz? Bunun temel gerekçesi bizim hayatımızı ilgilendiren neredeyse her şeyin bir şekilde dövizle bağlantısı olmasıdır. Çünkü müthiş bir ithalat ve montaj ülkesine dönüşmüş durumdayız. Dolayısıyla da ülke ekonomisi sürekli ithalattan darbe yiyor."dedi.



Faizi artırmak çözüm olmayacak



Faizlerin düşürüldüğü dönemlerde de faizlerin artırıldığı dönemde de Dolar kurunun uzun vadede Türkiye'de yükselmeye devam ettiğine dikkatleri çeken BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, ekonomideki bu sorunun tek başına faizi artırarak ya da düşürerek çözülemeyeceğini kaydetti. BTP lideri Baş, "Biz faizi artırmadığımız dönemlerde de Dolar kurunu düşüremiyorduk. Demek ki bizim dövizle ilgili faizlerin haricinde problemlerimiz var. İçinde faizlerin de konuşulması gerektiği kapsamlı çözümlere ihtiyacımızın olduğu, ancak tek başına faiz kararıyla çözülemeyecek bir problemin içerisindeyiz. Dolayısıyla ne yapılması lazım? Ben bir sistem değişikliğini zaruri görüyorum" dedi.



Kısa vadeli çözüm bunlar



Sistem değişmeden faiz artırmak gibi kararların Dolar kurunu kısa vadede frenlese de uzun vadede isteneni veremeyeceğinin altını çizen BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, şöyle konuştu: "Ben şimdi Merkez Bankası'nın kararının yanlış mı doğru mu tartışmasının yapılmasını anlamsız buluyorum. Çünkü yanlış bir kurgu içerisinde doğru bir hamle yapsanız da bu yanlıştır. Bugün yapılanların sonuçlarını yılsonuna kadar görmüş olacağız. Yani 2021 yılı geldiğinde bunun ne anlama geldiğini göreceğiz. Bakınız biz 2020 yılının 9 ayında 12 milyar dolarlık tarım ürünü ithal etmiş bir ülkeyiz. Bizim ülkemizde tarım ürünü mü üretilemiyor? Bizim çiftçimiz mi, verimli toprağımız mı yok? Her köşesi cennet gibi verimli topraklara sahip ülkemizde biz bu kadar ithalat yapmışız. Şimdi sen 12 milyar dolarlık tarım ithalatı yap sonra da 'Biz döviz artışını faizle durduracağız ve ekonomide reform yapacağız' de. Reform falan yapacakları yok. Böyle bir gerçekle karşı karşıyayız."



ABD'de seçim sonuçlandı Türkiye'de reform başladı



ABD'de seçim sonuçları netleştikten sonra Türkiye'de hükümetten reform sözlerinin duyulmaya başladığını ifade eden BTP lideri Hüseyin Baş, "Farkındaysanız Türkiye'de reform konuşmaları 3 Kasım'da ABD seçimleri bittikten bir hafta sonra yeni başkanın kim olduğu kesinleşince başladı. Ve Türkiye'de çok ciddi bir eksen değişimi oldu. Türkiye'de yıllardan beri 80 milyon vatandaşın istediği şeyler gerçekleşmezken, elin ülkesinde bir tane başkan değişiyor bütün politikamız reformlarla birlikte süslenmeye çalışılıyor. Bugün günü kurtarmaya çalışan siyasette samimiyet eksikliği var. Bunlarla muhatap olduğumuz için bir şeyleri düzeltme imkânı bulamıyoruz. Bu bağlamda olası bir seçimde milletimizin ülkeyi yönetme yetkisini bize teslim etmesi zarureti doğmuştur. Bu gerçekleri merhum Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş tüm çıplaklığıyla ortaya koymuştu. Ancak bu fırsatı halkımız değerlendirmedi. Bugün itibarıyla artık mevcut sorunları düzeltebilecek Bağımsız Türkiye Partisi'nden başka bir kadro, başka bir görüş yoktur" ifadelerini kullandı.