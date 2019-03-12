BTP İstanbul Adayı Kotil Eyüpsultan’da konuştu

İSTANBUL, () - BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, Eyüpsultan’da vatandaşlarla bir araya geldi.

İstanbul için tasarladığı projeleri de açıklayan Kotil, mitingin ardından Eyüp Sultan Hazretleri Türbesi'ni ziyaret etti.

"İSLAM’DA HIRSIZLIĞIN YERİ ASLA YOKTUR"

Hırsızlık ile ilgili bir hadiseyi anlatan Kotil, “İstanbul'un manevi sahibi, Peygamber Efendimiz'in akrabası ve en yakını Eyüp Sultan Hazretleri'nin manevi huzurundayız. Size İslam'ın hırsızlık ile ilgili ölçüsünden bahsedeyim. Bedir Savaşı'nda Peygamber Efendimiz'in safında görünen birisi, öldürdüğü düşmanının koynundan bir boncuk kolyeyi cebine atıyor. Ve bir şekilde bu kolyeyi cebe atan adam savaş sırasında ölüyor. Peygamber Efendimiz savaştan sonra herkesin cenaze namazını kıldırıyor ama onunkini kıldırmıyor. Sebebi sorulduğunda ‘Onun cebine bakın’ diyor. Müslümanlar o adamın cebinde kolyeyi buluyorlar. Efendimiz de bunun üzerine, ‘Cebrail bana haber verdi. Allah onun imanını kabul etmedi’ diyor. Neden? Çünkü o kolye milletin, herkesin malı. Namaz kılmaktan veya oruç tutmaktan öte İslam'ın en önemli savaşı olan Bedir Savaşı'na katılmış olmak bile ganimetten bir boncuk kolye çalanı yani kamu malını çalanı kurtarmıyor. İslam'da hırsızlığın yeri asla yoktur” dedi.

BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın ‘Hoş Geldin Atatürk’ kitabını gösteren Selim Kotil, “Bakın, bu kitapta anlatılıyor. Zübeyde Annemiz Atatürk'e mektup yazıyor. Halini hatırını sorduktan sonra evde yakacak kalmadığını söylüyor. Atatürk’ün yanındakiler, ‘Paşam aklınızı meşgul etmesin, hemen yakacak parasını gönderelim’ diyorlar. Atatürk ise reddediyor. Niye? Çünkü gönderilecek para milletin malı. Atatürk, anasına ne diyor:‘Anneciğim, evdeki halıları satın’. Şimdi Haydar Baş Bey diyor ki: ‘Atatürk'e dinsiz diyenler dinsizdir’. Bu insan nasıl dinsiz olabilir ki. Cumhuriyet'i Cemalettin Çelebi Efendi'yle Hacı Bektaş Dergahı’nda kurdu. Cumhuriyet’i kurma kararı dergâhta yaptıkları toplantı sonrası alınıyor. Cumhuriyet'i dergâhta kuran Atatürk, nasıl dinsiz olabilir” diye konuştu.

"BİZ BU İŞİ ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

Kotil, Boğaz’ın altından dört tane Keban Barajına eşdeğer güçte elektrik üretmek için su türbinleri projesini hayata geçireceklerini söyledi. Kotil, “24 yıldır İstanbul'u elinde tutan iktidar neden bu projeyi akıl edemedi? Çünkü Boğaz’a hizmet gözüyle değil, rant gözüyle bakıyorlar. Biz, bu projeyi hayata geçireceğiz. Binali Bey şahsen saygı duyduğum bir insandır. Ama ortada bir kumaş farkı var. Ben fen lisesindeyken Türkiye matematik ve fizik olimpiyatlarının başındaydım. Sonra İnşaat Mühendisliği ve İktisat okudum. Hepsinden önemlisi 30 yıldır, dünyanın elini öptüğü bir insanın yanında yetişiyorum. Prof. Dr. Haydar Baş'ın kaleme aldığı Milli Ekonomi Modeli ile dünyaya bakıyorum. Türkiye’de yıllardır birileri cebini doldururken biz cebimizi doldurmadık. Otuz yıldır gönlümüzü ve aklımızı doldurduk. Biz bu işi çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.