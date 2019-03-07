BTP Başkan Adayı Selim Kotil Şirinevler’de halkla buluştu

İSTANBUL, () -Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, seçim turu kapsamında Şirinevler’de halkla buluştu.

Şirinevler’de düzenlenen halk buluşması vatandaşların yoğun ilgisiyle mitinge dönüştü. Selim Kotil’e BTP Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Murat Gülen ve BTP İstanbul İl Başkanı Fuat Şengül de eşlik etti.

“HACI BEKTAŞİ VELİ ANLAYIŞINA İHTİYACIMIZ VAR”

Mitingin ardından Şirinevler’de esnaf ziyaretleri yapan Kotil’e bir vatandaş, 'Artık siyasetçilere güvenmiyorum. Milleti iki düşman haline getirdiler. Kavga etmekten ülkenin sorunlarını düşünmüyorlar. Nasıl yeniden bir ve beraber olacağız?' diye sordu.

Bunun üzerine Kotil, “Bir ve beraber olmak için Hacı Bektaşi Veli’nin anlayışına ihtiyacımız var. Geyiği ve aslanı bir araya getiren bu anlayış, ülkemizin tek çıkış yolu. Bu anlayışı yaşatmak niyetiyle yola çıkan tek parti BTP’dir, Haydar Hoca’nın kadrosudur” dedi.

“İSTANBUL NEFES ALAMIYOR”

Konuşmasında İstanbul’un sorunlarına değinen Kotil, “İstanbul’un havası kirlendi, İstanbul’un suyu kirlendi, İstanbul nefes alamıyor. İstanbul’un altyapısı çöktü, İstanbul’da trafik keşmekeş hale geldi. İstanbul’un birçok problemi var. İstanbul’da hayat pahalı, kendi kendine yeten bir İstanbul yok. İstanbul depreme hazır değil ve tüm bunlara rağmen adaylar sadece el sallıyor. Böyle olmaz” ifadelerini kullandı.

“İSTANBUL’DA KEBAN GÜCÜNE EŞDEĞER ENERJİ ÜRETECEĞİZ”

İstanbul Boğazı’ndan elektrik elde etme projesinden bahseden Kotil, “Biz çıkıp tek tek projelerimizi anlattık. Bunlardan ilki İstanbul’un elektrik problemi kalmayacak ve üstüne artık ucuz elektrik kullanacak. İstanbul Boğazı Dünya’nın incisidir. Bu güzelliğinin yanında İstanbul Boğazı çok yüksek bir akıntıya sahiptir. Alt taraftan 130 milyon metreküp, yukarıdan yani Karadeniz’den 250 milyon metreküp su akıyor. Toplam miktar Amazon’dan fazla. Ne yapacağız peki? 80 metre ortalama derinliği olan İstanbul Boğazı’nın altına 2,5 metre çapında yavaş yavaş dönen pervaneler kuracağız. Bakın zaten ben inşaat mühendisiyim. Bu projenin maliyeti çok az. Çünkü asıl maliyet suyu akıtmakta harcadığımız, barajı yapmakta harcadığımız maliyettir. Su aktıktan sonra önüne koyacağımız pervanenin maliyeti bir şey değil. İstanbul Boğazı’nda hali hazırda devasa bir akıntı var zaten. Bu akıntıdan yararlanarak 4 Keban gücüne eşdeğer yani 5 bin megawatt enerji elde edeceğiz” dedi.

Tanzim satışlara değinen Kotil, “Şimdilerde halci ve marketçi ile rekabet ediliyor. Yanlış yapılıyor. Çünkü domatesin patlıcanın pahalı olmasının sebebi maliyettir. Senin mazotunun maliyeti tavan yaptı. Üreticiden vergi alıyorsun, nakliyeciden vergi alıyorsun, halden vergi alıyorsun, marketten vergi alıyorsun. Bunlar üst üste biniyor. Bir de bunlar yetmezmiş gibi üretim maliyeti var, enerji maliyeti var, seraların maliyeti var. Yetmiyor, Antalya’dan gelen kamyon Yavuz Selim’den geçmek zorunda. Bundan dolayı bir de 600 Lira kamyon başı ücret biniyor. Sonuçta patlıcan 20 Lira. Suçlu halci değil, suçlu gerekli önlemleri almayan siyasetçidir” ifadelerini kullandı.

Şirinevler’deki programların ardından Kotil, Esenler’de çeşitli ziyaretlerde bulundu.