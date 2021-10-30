BTP Anıtkabir'de Cumhuriyet Bayramı'nı şölen havasında kutlandı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) teşkilatları hemen hemen bütün illerde Cumhuriyet Bayramını şölen havasında kutladı.

Her eve bayrak asalım kampanyasını sürdüren Partinin Ankara teşkilatı da, Anıtkabir'e çıkarma yaparak bayramı Ata'sı ile geçirdi.

Genci yaşlısı, kadını erkeği binlerce Bağımsız Türkiye Partili Türk bayrakları ile Anıtkabir'e gelerek Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı, Atatürk'e dua etti.

Etkinlik sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bağımsız Türkiye Partisi teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı Lütfullah Önder Anıtkabir'deki atmosferi anlattı:

"Öncelikle Türk Milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Bağımsız Türkiye Partisi'nde yıllardan beri artık geleneksel hale geldi. Cumhuriyet Bayramı'nı bir şölen şeklinde teşkilat olarak kutluyoruz. Kadın kollarımızın bu ziyaret öncesinde programı vardı. Gençlik kollarımızın akşam bir şöleni olacak. Şimdi de Ankara teşkilatı olarak buradayız, Ata'mızın huzuruna geldik. Anıtkabir girişinden içeriye yaklaşık 1 saatte varabildik. Burada dedeleri, babaanneleri, anneanneleri, babaları, anneleri, benim 2,5 aylık bebeğimle geldiğim gibi, küçücük bebekleri yanına alıp her nesilden insanın buraya akın akın koştuğunu ve bütün bu güzellikleri, kazanımları bizlere sağlayan Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkürlerini, şükranlarını sunmak üzere milletimizin koşup geldiğini görmek bizleri çok mutlu ediyor."

"Herşeyi Cumhuriyet'e ve Atatürk'e Borçluyuz"

Anıtkabir'deki muazzam kalabalıktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Lütfullah Önder, "Türk Milleti Ata'sını bağrına basıyor. Görüyoruz ki çok kuvvetli bir bağ oluşmuş. Çünkü Cumhuriyet ile birlikte kul olmaktan birey olmaya, padişahın tebası olmaktan vatandaş olmaya hak kazandı milletimiz. Neyi varsa milletimizin cumhuriyetle, Mustafa Kemal ile birlikte kazandı." dedi.