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Bozdağ: Türkiye’de tehditle, şiddetle, ikbal ve istikbal devşirme dönemi kapanmıştır

BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Suruç'ta partisinin Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve yakınlarına yönelik saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'de tehditle, korkuyla, şiddetle, ölümle ikbal...

Bozdağ: Türkiye’de tehditle, şiddetle, ikbal ve istikbal devşirme dönemi kapanmıştır
BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Suruç'ta partisinin Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve yakınlarına yönelik saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'de tehditle, korkuyla, şiddetle, ölümle ikbal ve istikbal devşirme dönemi kapanmıştır" dedi.
Yozgat’ta seçim çalışmalarını sürdüren Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, partisinin il teşkilatı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Bozdağ, burada yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve yakınlarına yönelik düzenlenen saldırıyı kınayarak şunları söyledi:
"Biz seçimleri büyük bir olgunlukla sürdürüyoruz, demokratik olgunlukla. Ama bakın dün Urfa'da meydana gelen saldırıda, milletvekilimizin ağabeyi ve yakınlarından hayatını kaybedenler oldu, yaralananlar oldu. Bir yandan demokrasi, bir yandan insan hakları diyecek bu alçaklar, öte yandan da demokratik mücadeleye, şiddeti ve kanı bulaştıracaklar. Ortalığı velveleye verip, korkuyla, baskıyla, tehditle, kanla, şiddetle, ölümle kendilerine ikbal devşirecekler. Buradan tekrar ifade ediyorum; Türkiye'de tehditle, korkuyla, şiddetle, ölümle, ikbal ve istikbal devşirme dönemi kapanmıştır. Kimse muvaffak olamayacak. Bu saldırıyı gerçekleştirenler, buna katılanlar hesabını mutlaka vereceklerdir. Tez zamanda yakalanacaklarına, yargıya teslim edileceklerine yürekten inanıyorum. Bunların arkasında, PKK terör örgütünün bulunduğu ve bunların da PKK terör örgütünün maşası olduğu çok net. Onun içinde her yerde biz olmaya devam edeceğiz. Terörü de yok etmeye, teröristleri de yok etmeye milletimizin özgür bir ortamda seçim yapması için her türlü gayreti, çabayı ortaya koymaya devam edeceğiz. Baskı ile tehditle, öldürmekle, şiddetle netice alınmasının mümkün olmadığını hem terör örgütü öğrenecek, onlara da öğreteceğiz hem de bundan medet umanlar öğrenecektir."

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