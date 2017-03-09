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Bozdağ : Olmayan talimat, iftira ile var edilemez

ANKARA, () - ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Sinan Ogan'a yönelik saldırının ardından 'Adalet Bakanı savcıya talimat verdi, saldırgan serbest kaldı' şeklinde çıkan haberleri yalanladı. Gazetecilik mesleğinin ilkelerine sadık yapılması...

Bozdağ : Olmayan talimat, iftira ile var edilemez

ANKARA, () - ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Sinan Ogan'a yönelik saldırının ardından 'Adalet Bakanı savcıya talimat verdi, saldırgan serbest kaldı' şeklinde çıkan haberleri yalanladı.

Gazetecilik mesleğinin ilkelerine sadık yapılması gerektiğini vurgulayan Bakan Bozdağ, herkesin iddiasını ispatla mükellef olduğunu kaydetti. İddiasını ispat edemeyenlerin müfteri olduğunu belirten Bakan Bozdağ, şu paylaşımda bulundu: "Gazetecilik mesleği ilkelerine sadık gazeteler, bir konuyu manşet yaparken doğruluğunu araştırır, sonucuna göre yazıp/yazmamaya karar verir. Yegane gazetecilik ilkesi, AK Parti'ye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza düşmanlık olan bir gazeteden ahlaklı ve ilkeli habercilik elbet beklenemez. Herkes iddiasını ispatla mükelleftir. İddiasını ispat edemeyen müfteridir. Böyle bir talimat yoktur. Olmayan talimat, iftira ile var edilemez. Yapılan, gündeme gelmek isteyen bir şahsın hem Cumhuriyet Savcısına hem de Adalet Bakanı olarak şahsıma tartışmasız bir iftirasıdır."

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