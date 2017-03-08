Bozdağ: Kılıçdaroğlu'nu değiştirmek için Cumhurbaşkanlığı sisteminin adı bile yetti

Hakan AKGÜN-Yusuf ÇINAR/ SUNGURLU(Çorum), () - ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu değiştirmeye, Cumhurbaşkanlığı sisteminin adının bile yettiğini belirterek, “16 Nisan'a kadar oruç tutuyorlar. Tayyip beye hakaret etmeme orucu. Onu da milleti aldatmak için yapıyorlar. Bakın sayın Kılıçdaroğlu'nu değiştirmek için Cumhurbaşkanlığı sisteminin adı bile yetti” dedi.

Bir dizi ziyaretler için Çorum’a karayoluyla gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ilk olarak Sungurlu İlçesine geçti. İlçe girişinde partililer tarafından karşılanan Bakan Bozdağ, daha sonra partisinin ilçe başkanlığında toplananlara seslendi. Konuşmasına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamasıyla başlayan Bakan Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu değiştirmek için Cumhurbaşkanlığı sisteminin adının bile yettiğini belirterek şunları söyledi:

16 NİSAN'DAN SONRA CHP NASIL DEĞİŞECEK GÖRECEĞİZ

“Eğer bu halk oylaması olmasa Saadet Partililerin oyuna ihtiyaç duymasa herhangi bir güç Kılıçdaroğlu'nu Erbakan hocamızın anma toplantısına gönderebilir miydi? Gönderemezdi. Dua ettirebilir miydi Erbakan hocaya? Ettiremezdi. Size sizin yüzünüz suyunuz hürmetine dua ediyor. Milletin oyu var. 'Saadet Partililer aman bize oy versin' diye bunu yapıyorlar. Şimdi 'aman Tayyip beye hakaret etmeyin' diyorlar. 'Sayın Cumhurbaşkanı deyin. Sayın Recep Tayyip Erdoğan deyin' diyorlar. Ne için sevdiklerinden mi? Hayır. 7-24 sövüyorlar. 'Peki niye' diyor. 'Aman Tayyip beyi seven çok toplumda, şimdi biz bu dili kullanırsak sevenler incilir 'hayır' verecekken kızar 'evet'e döner. Aman ha 16 Nisan'a kadar oruç tutuyorlar. Tayyip beye hakaret etmeme orucu. Onu da milleti aldatmak için yapıyorlar. Bakın Sayın Kılıçdaroğlu'nu değiştirmek için Cumhurbaşkanlığı sisteminin adı bile yetti. Bu sistem 16 Nisan'da milletimiz tarafından kabul görürse CHP nasıl değişecek hep beraber göreceğiz.”

Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarının üzerinde baskı kurulduğunu ve sandığa gitmesinin engellenmek istediğini söyleyen Bakan Bozdağ, Almanya'da Türk toplumunun tertip ettiği bir toplantıya, iptal edilmek zorunda kalındığı için katılamadığını söyledi. Herkesin tüm dikkatiyle Türkiye'yi takip ettiğini belirten Bozdağ, şöyle devam etti:

AVRUPA'DAKİ TÜRKLERE BÜYÜK BASKI VAR

"Türkiye'de sistemi halk değiştirecek mi? değiştirmiyecek mi? Ve çok müthiş bir baskı var. Türkiye'nin üzerine baskı kuruyorlar. Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının üzerinde baskı kuruyorlar ki sandığa gitmesin. Korkutarak sindirerek sandığa gitmesini engellemek istiyorlar. Öte yandan da sandığa giden olursa da 'evet' değil 'hayır' versin istiyorlar. Bu işin ne kadar doğru olduğunu görmemiz için bu bile yeter. Bütün Avrupa hepsi Türkiye'nin iyiliğini istiyor. Terör örgütlerine her gün ev sahipliği yapıyorlar. PKK'lılar orda, DHKP-C'liler orada, darbeciler, FETÖ'cüler orada. Kim Türkiye'ye düşmanlık ediyorsa hepsi orada himaye ediliyor. Ama öte yandan da bakıyorsunuz Türkiye'nin iyiliğini düşünüyor bu beyfendiler.”

Venedik Komisyonu rapor hazırlasa bile Türkiye’nin içişlerine karışmanın, kimsenin hakkı ve yetkisi olmadığını belirten Bakan Bozdağ, “Önümüzdeki günlerde göreceksiniz Avrupa’nın bir çok birimi Türkiye'de ki bu hükümet sisteminin aleyhine raporlar yayınlayacaklar peşpeşe. Neden? Milletin zihnini karıştırmak için raporların hepsi CHP'den ve HDP'den kopya. Hepsi siyasi rapor” dedi.

Konuşmasının ardından Bakan Bozdağ, MHP İlçe Başkanlığı'nı da ziyaret etti.



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