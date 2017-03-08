Bozdağ: Kılıçdaroğlu'nu değiştirmek için Cumhurbaşkanlığı sisteminin adı bile yetti (4)

OSMANCIK'TA SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİNİ AÇTI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çorum'un Laçin İlçesi'ndeki ziyaretlerinin ardından Osmancık İlçesi'ne geçti. Burada konuşan Bakan Bozdağ, "Atatürk gibi, Adnan Menderes gibi Turgut Özal gibi ve Tayyip Erdoğan gibi güçlü liderler çıkınca istikrar oluyor. Bu liderler siyasetten çekilince istikrarsızlık geliyor. Tayyip Erdoğan'lı yıllar yol kazası öyle bakıyorlar. 'Nasıl olsa siyasetten çekilecek yeniden bir düzen kurulacak yine biz geçeceğiz. Bizim değimiz olacak.' Onun için aman sistem değişmesin. El birliğiyle bütün güçler bir araya gelmiş. Almanya'daydım. Sanırsınız ki referandum Türkiye'de değil de Almanya'da yapılıyor. Herkesin bir telaşı var. Size ne bizim ülkemizde ki hükümet sistemi değişikliğinden. Türk milleti nasıl olacağına kendisi karar verecek. Sen karar vermeyeceksin Sayın Merkel" dedi.

Bakan Bozdağ, konuşmasının ardından Ak Parti Osmancık Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılış kurdelesini kesti. Bakan Bozdağ, esnaf ziyaretlerinin ardından karayoluyla Ankara'ya gitmek üzere ilçeden ayrıldı.



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