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Bozdağ: Kılıçdaroğlu'nu değiştirmek için Cumhurbaşkanlığı sisteminin adı bile yetti (3)

LAÇİN'DEN MERKEL'E SESLENDİ Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çorum'un Sungurlu İlçesi'ndeki ziyaretlerinin ardından Laçin İlçesi'ne geçti. Burada bir konuşma yapan Bakan Bozdağ, Almanya Başbakanı Merkel'e seslenerek, "Sayın Cumhurbaşkanı...

Bozdağ: Kılıçdaroğlu'nu değiştirmek için Cumhurbaşkanlığı sisteminin adı bile yetti (3)

LAÇİN'DEN MERKEL'E SESLENDİ
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çorum'un Sungurlu İlçesi'ndeki ziyaretlerinin ardından Laçin İlçesi'ne geçti. Burada bir konuşma yapan Bakan Bozdağ, Almanya Başbakanı Merkel'e seslenerek, "Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? 'Bu nazizimn yansımasıdır. Bir yeni versiyonudur.' Almanlar açıklama üstüne açıklama yapıyorlar. Allah aşkına bir Türk adalet bakanının orada vatandaşlarıyla bir araya gelip orada bir salonda buluşması, konuşması bir insan hakkı değil midir? Bir ifade hürriyeti değil midir? Madem siz demokrat bir bölgesiniz o zaman neden bir Türk toplumunun toplanmasına saygı göstermiyorsunuz? Neden bir bakanın meşru hükümet temsilcisinin kendini ifade etmesine imkan tanımıyorsunuz? Demokrat bir ülke bunun gereğini yapar. Gerekli güvenlik tedbirlerini alır uygulamaları da ona göre yapar. Ama yapmadılar. Bunlar demokrat değil. Kendilerine demokrat, kendilerine insan hakkı ve kendilerine hukuk isteyenler sadece. Kendileri için istediklerini başkaları için istemeyenler. Demokrat dediğin kendisi için istediği hakkı ve hürriyeti herkes için ister. Ama bunlar öyle değil" diyerek sözlerine şöyle devam etti:
"Onun için diyoruz ki bu faşist uygulamalara nazizimin ayak seslerine karşı sayın Merkel'e de hükümetine de buradan bir kez daha sesleniyorum. Eğer ırkçılığa, islamifobiyaya, eğer yabancı düşmanlığına karşı tedbir almazsanız, bunları yapanlara kapılır onların kayığına binerseniz, gün gelir Almanya'da bunlar sizi de konuşturmaz."
Bakan Bozdağ, konuşmasının ardından Osmancık İlçesi'nde ki programlarına katılmak üzere ilçeden ayrıldı.

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