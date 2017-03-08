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Bozdağ: Kılıçdaroğlu'nu değiştirmek için Cumhurbaşkanlığı sisteminin adı bile yetti (2)

BAKAN BOZDAĞ; KILIÇDAROĞLU GİZLİ EVETÇİ Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti ve MHP İlçe başkanlıkları ziyaretinin ardından partisinin ilçe binasındaki balkondan halka seslendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gizli evetçi...

Bozdağ: Kılıçdaroğlu'nu değiştirmek için Cumhurbaşkanlığı sisteminin adı bile yetti (2)

BAKAN BOZDAĞ; KILIÇDAROĞLU GİZLİ EVETÇİ
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti ve MHP İlçe başkanlıkları ziyaretinin ardından partisinin ilçe binasındaki balkondan halka seslendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gizli evetçi olduğunu iddia eden Bozdağ, "Kılıçdaroğlu çıkmış, 'Kavga mavga yok' diyor. Geçen günde çıkmış televizyonda ne diyor? 'Cumhurbaşkanı diyelim 'A' partisinden oldu, Başbakanda 'B' partisinden oldu. O zaman kavga çıkmaz mı? diyor. 'Çıkar diyor.' Biz de onu diyoruz ey Kılıçdaroğlu. Kavga çıkar onun için kavga çıkmayan bir sistem getirelim. Bu Kılıçdaroğlu gizli 'Evet'çi haberiniz olsun. Adam şimdi millete 'Hayır deyin' diye kampanya yapıyor. Fakat neye 'Hayır' dediğini bilmiyor. Okumamış. Cumhurbaşkanlığı sisteminde Başbakanla Cumhurbaşkanılığı birleştiriliyor, başbakanlık ortadan kaldırılıyor. Yok ki kavga etsin. Ama bu sistem kavga doğuruyor" dedi.
Bakan Bozdağ konuşmasının ardından ilçedeki esnafları ziyaret ederek tokalaştı. Bakan Bozdağ daha sonra ilçede bulunan İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'na geçti. STK'lar, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen Bozdağ'ın toplantısı basına kapalı gerçekleştirildi.

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