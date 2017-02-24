Bozdağ: Ben dünyaya Mücdat Gezen gibi bakmıyorum

"SALT GAZETECİLİK YAPTIĞI İÇİN TUTUKLANAN YOK"



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tutuklu gazetecilere ilişkin, "Salt gazetecilik yaptığı için tutuklanan yok" dedi.

"BEN MÜJDAT GEZEN GİBİ DÜNYAYA BAKMIYORUM"



Bozdağ, "Şimdi ideolojik kavgalar var. Evet, hayır tartışmaları var. Evet veya hayır diyenlerin başına bir şeyler geliyor. Sanatçılarımızın ideolojik alt yapılarından kaynaklanıyor. İdeolojik bakıyor. Sanatçı ideolojik bakmaması lazım. Ben Müjdat Gezen gibi dünyaya bakmıyorum. Bakmak zorunda da değilim. O da benim gibi bakmak zorunda değil. Ama o bana ben de ona saygı duymak zorundayım. Rıdvan Dilmen onu dedi. Adamı linç ettiler. Öbürü başka bir şey diyor. İtiraz etmemiz gereken niye sen evet dedin değil, evet diyene sen bunu niye diyorsun onu eleştiren kişinin karşısında durmamız lazım. Bunun tam tersi hayır diyen için de geçerli. Demokratik bir ortam niye rahatsız olunsun" diye konuştu.

(REFERANDUM) "BAZI ANKET FİRMALARI MÜŞTERİ KIZIŞTIRIYOR"



Referandum sonucuna ilişkin Bozdağ, "Hiç bir seçimde ve halk oylamasında oran vermedim. Fikrimi kamuoyu ile paylaşmayı uygun bulmuyorum. Fikrimi yazdım bazı arkadaşlarıma da verdim. İddiaya hayatta girmem. Halkımızın büyük bir çoğunluğunu evet diyecek. Oranı nedir söylemem. Oran vermek halkın iradesine sınır koymak olur. Bazı anket firmaları evet ve hayırı birbirine yakın göstererek müşteri kızıştırıyorlar. Kararsızların fazla yüksek olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

"SİSTEM İLE ANAYASA MAHKEMESİ İLE İLGİLİ DE DOĞRUDAN BİR DEĞİŞİKLİK YOK"



Cumhurbaşkanlığı sisteminin yargıya olan etkisi tartışmalarına ilişkin bir soru üzerine Bozdağ, "Yargıtay, Danıştay ile ilgili bir değişiklik yok pakette. Anayasa Mahkemesi ile ilgili de doğrudan bir değişiklik yok" dedi.

(REFERANDUM ERTELENEBİLİR Mİ?) "HALAÇOĞLU PROPAGANDA YAPIYOR"



MHP Grup Başkanvekilliği Prof. Yusuf Halaçoğlu'nun "AKP 'Savaş var' deyip referandumu rafa kaldırabilir" iddiasını değerlendirmesi istenen Bozdağ, "Böyle bir şey söz konusu değil. Sayın Halaçoğlu propaganda yapıyor. Taktik hamle. Hepimiz sandıktan çıkan karara saygı duyacağız" dedi.