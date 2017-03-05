Bozdağ: Belli ki hala bazı Alman siyasetçilerin zihinlerindeki Berlin Duvarları yıkılmamış

ANKARA, () - ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya'da katılacağı etkinliğin iptal edilmesine ilişkin "Bu, açıkça ifade hürriyetinin engellenmesi ve toplantı hakkının ihlalidir. Bu, faşist bir uygulamadır. Berlin Duvarı yıkıldı zannediyordum; ama belli ki hala bazı Alman siyasetçilerin zihinlerindeki Berlin Duvarları yıkılmamış" dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, Almanya'nın Gaggenau kentinde katılacağı ve konuşma yapacağı toplantının iptal edilmesiyle ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. İptal kararının belediyeye aldırılmış bir karar olduğunu savunan Bakan Bozdağ, belediyeye gelen talimat üzerine toplantının iptal edildiğini kaydetti.

"BELEDİYEYE YUKARIDAN GELEN TALİMAT ÜZERİNE TOPLANTI UYDURUK GEREKÇEYLE İPTAL EDİLMİŞTİR"

Adalet Bakanı Bozdağ'ın açıklamaları şöyle: "Almanya Baden-Württemberg Eyaleti Gaggenau şehrinde Türk toplumuyla toplantı, sudan gerekçelerle Alman yetkililerce iptal edilmişti. Bu iptal kararı, belediyenin aldığı bir karar değil; aksine belediyeye aldırılmış bir karardır. Çünkü toplantı 27 Şubat 2017 pazartesi Belediyeye bildirilmiş; 1 Mart 2017 Çarşamba belediye, polis ve organizatörler, bir tutanak imzalamış. Ne olduysa 2 Mart 2017 Perşembe olmuştur. Belli ki belediyeye yukardan gelen talimat üzerine toplantı, uyduruk gerekçe ile iptal edilmiştir. Bu, açıkça ifade hürriyetinin engellenmesi ve toplantı hakkının ihlalidir. Bu, faşist bir uygulamadır. Bu ilkel anlayışın; sadece istemediği fikirlerin ifadesine değil ifade edilme ihtimaline de tahammülü olmadığının somut göstergesidir. Berlin Duvarı yıkıldı zannediyordum; ama belli ki hala bazı Alman siyasetçilerin zihinlerindeki Berlin Duvarları yıkılmamış"