Bozdağ: Almanya'da bize yapılan, faşist bir uygulama

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, () - ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya'da katılacağı etkinliğin iptal edilmesiyle ilgili olarak, "Bu anlayış Almanya'nın her bir tarafını tuttuğu zaman, Sayın Merkel bile konuşacak yer bulmakta zorlanabilir. Bize yapılan uygulama faşist ve demokratik değerlerin çiğnendiği bir uygulamadır" dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, geçtiğimiz günlerde Almanya'nın Gaggenau kentinde katılacağı toplantının iptal edilmesine ilişkin Yozgat'ta açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Adalet Bakanı'nın Almanya'da konuşturulmamasının, Alman demokrasisine ve insan haklarına aykırı olduğunu vurgulayan Bozdağ, katılacağı etkinliğin iptal edilmesinin, faşist ve demokratik değerlerin çiğnendiği bir uygulama olduğunu dile getirdi. Bakanı Bozdağ, şunları söyledi:

"Irkçılık, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık gibi AB'nin üzerinde yükseldiği değerlerin düşmanı olan hastalıkları, demokrasinin düşmanı olan hastalıklar Almanya'da hızla yayılmaktadır. Bugün Türk Adalet Bakanı'na yapılan haksızlık karşısında susan Alman siyasetçiler, ülkelerinde sürekli artan aşırıcılık karşısında tavır geliştirmezlerse, bu anlayış, Almanya'nın her bir tarafını tuttuğu zaman, Sayın Merkel bile konuşacak yer bulmakta zorlanabilir. Aşırılıklara karşı demokrasiyi, insan haklarını, hukuku korumak hepimizin görevidir. Bize yapılan uygulama faşist ve demokratik değerlerin çiğnendiği bir uygulamadır. Alman anayasasının, Almanya’nın taraf olduğu İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ayaklar altına alınması demektir. Hukuk devletinin çiğnenmesidir. Türk toplumunun toplanma hakkının, engellenmesidir. Orada bulunan Türk toplumu ve Adalet Bakanının kendini ifade edebilmesinin engellenmesidir. Almanya’nın geçmişindeki hastalıkların yeniden depreştiğini görmekten büyük üzüntü duyduğumuzu burada ifade etmek isterim."

Hollanda’nın tutumu hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Bozdağ, “Bu aşırıcılık her yerde yayılıyor. Hollanda’da da yayılıyor, Almanya’da da var başka yerlerde de yayılıyor. Bu hukuk devletinin, demokrasinin ve Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyinin üzerinde yükseldiği değerlerin düşmanıdır. Aşırıcılığa karşı ortak tutumu, hepimizin geliştirmesi lazım. Avrupa’nın pek çok ülkesinde seçimler var. Seçimlerde maalesef Türkiye aleyhtarlığı üzerinden, aşırıcılara şirin gelecek açıklamalar yapıyorlar” dedi.

BAYKAL’IN PROGRAMININ ENGELLENECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM

Bozdağ, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın da, Almanya’da referandumla ilgili katılacağı program konusunda ise şunları söyledi:

“İnşallah iptal etmezler, Sayın Baykal bir siyaset, devlet adamı, Türkiye'de siyaset yapan, Anayasal ve yasal düzene bağlı, meşru siyaset yapan herkesin, her yerde propaganda yapması konuşması, demokratik bir haktır. Sayın Baykal'ın konuşması da öyledir. Umarız Sayın Baykal'ın konuşmasını engellemezler. Ben engelleyeceklerini de düşünmüyorum, çünkü geçenlerde HDP'li bir vekil ile CHP'li bir vekil Almanya'da bir toplantı yaptı, onların toplantısına izin verdiler. 'Hayır' çalışması yapanların toplantılarına, onların toplantılarını organize edenlerin çalışmalarına ve bu 'hayır' toplantılarında konuşanların kendilerini ifade etmelerine bugüne kadar bir engel çıkarılmadı, bundan sonra da çıkarılacağını da zannetmiyorum. Çıkarılmamasını da doğru buluyorum, bunu açıklıkla da ifade etmek istiyorum.”

TERÖRİSTLER ALMANYA'DA CİRİT ATIYOR

Almanya'nın Türkiye aleyhine çalışanları himaye ettiğini de belirten Bozdağ, "PKK terör örgütü mensupları Almanya'da cirit atıyorlar, FETÖ mensupları Almanya'da cirit atıyorlar, darbe yapan askerlerden ve darbecilerden bazıları Almanya'nın himayesi altında, şöyle bir fotoğraf çıkıyor ortaya kim Türkiye devletine düşmanlık ediyorsa, kim Türkiye devletine terör dahil darbe dahil yasaların suç saydığı eylemleri yapıyorsa, Almanya'da himaye görüyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI