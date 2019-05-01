Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı, Türkiye'ye geliyor

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ile Konsey üyesi Şefik Caferoviç'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Fahrettin Altun, Twitter hesabından ziyarete ilişkin açıklama yaptı. Altun, açıklamasında şunları kaydetti:

'Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sayın Milorad Dodik ve Konsey üyesi Sayın Şefik Caferoviç, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Bu ziyaret, 7 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen seçimler neticesinde göreve başlayan Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin ülkemize gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret olacaktır. Görüşmelerde Türkiye ve Bosna-Hersek arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, çeşitli alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Sayın Dodik ve Sayın Caferoviç'in ziyaretlerinde ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir.'

