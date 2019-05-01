Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
Bahçeli'den Cumhur ittifakı açıklaması
Guaido: Yarın sokaklarda olacağız, baskıya devam etmeliyiz
Guaido: Yarın sokaklarda olacağız, baskıya...
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2 kişi öldü
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2...
Gönüllüler Zeytinburnu Sahilini temizledi!
Gönüllüler Zeytinburnu Sahilini temizledi!

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı, Türkiye'ye geliyor

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ile Konsey üyesi Şefik Caferoviç'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye resmi ziyaret...

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı, Türkiye'ye geliyor
CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ile Konsey üyesi Şefik Caferoviç'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.
Fahrettin Altun, Twitter hesabından ziyarete ilişkin açıklama yaptı. Altun, açıklamasında şunları kaydetti:
'Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sayın Milorad Dodik ve Konsey üyesi Sayın Şefik Caferoviç, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Bu ziyaret, 7 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen seçimler neticesinde göreve başlayan Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin ülkemize gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret olacaktır. Görüşmelerde Türkiye ve Bosna-Hersek arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, çeşitli alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Sayın Dodik ve Sayın Caferoviç'in ziyaretlerinde ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir.'
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328