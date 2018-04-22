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Bomba iddia: MHP'den 5 vekil İYİ Parti'ye katılacak

İyi Parti'nin seçime girip giremeyeceği tartışmaları sürereken CHP'den 15 Milletvekili'nin katılımıyla TBMMM'de gurup kurmasının ardından MHP'den de 5 milletvekilinin istifa edip İYİ Parti'ye katılacağı Ankara kuluslerine bomba gibi düştü.

Bomba iddia: MHP'den 5 vekil İYİ Parti'ye katılacak
İYİ Parti'nin seçime girip giremeyeceği tartışmaları sürereken CHP'den 15 Milletvekili'nin katılımıyla TBMMM'de gurup kurmasının ardından MHP'den de 5 milletvekilinin istifa edip İYİ Parti'ye katılacağı Ankara kuluslerine bomba gibi düştü. 

 CHP'den 15 vekilin ardından MHP'den de 5 ismin İYİ Parti'ye geçeceği konuşuluyor... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, MHP’li milletvekilleriyle bir araya geldiği yemekte 5 MHP’li vekilin İYİ Parti’ye geçebileceğini söylediği iddiası gündeme bomba gibi düştü.
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