Bomba iddia: MHP'den 5 vekil İYİ Parti'ye katılacak

İYİ Parti'nin seçime girip giremeyeceği tartışmaları sürereken CHP'den 15 Milletvekili'nin katılımıyla TBMMM'de gurup kurmasının ardından MHP'den de 5 milletvekilinin istifa edip İYİ Parti'ye katılacağı Ankara kuluslerine bomba gibi düştü.



CHP'den 15 vekilin ardından MHP'den de 5 ismin İYİ Parti'ye geçeceği konuşuluyor... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, MHP’li milletvekilleriyle bir araya geldiği yemekte 5 MHP’li vekilin İYİ Parti’ye geçebileceğini söylediği iddiası gündeme bomba gibi düştü.