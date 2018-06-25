Bolu'da AK Parti 2, CHP 1 milletvekili çıkardı

BOLU'da, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre AK Parti 2, CHP 1 milletvekili çıkardı.27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolu'da milletvekilliğinin partilere dağılımında değişim olmadı. AK Parti'nin 1. sıra adayı Arzu Aydın ve 2. sıra adayı Fehmi Küpçü ile CHP'den Tanju Özcan meclise giden isimler oldu. Tanju Özcan ve Fehmi Küpçü daha önce ikişer dönem milletvekilliği yaparken, Arzu Aydın ilk kez meclise girdi. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre AK Parti ve CHP'nin 1 Kasım 2015 seçimlerine göre oy oranlarının düştüğü gözlenirken, milletvekili çıkaramamasına rağmen MHP'nin oy oranının yükselmiş olması ise dikkat çekti. Sonuçlara göre Bolu'yu mecliste temsil edecek olan 3 milletvekilinin de avukat olması dikkat çekti.AK PARTİ'Lİ ARZU AYDINArzu Aydın: 1969 Bolu’da doğumlu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Avukat. Partisinde İl Kadın Kolları Başkanlığı görevinde bulundu.AK PARTİ'LİFehmi Küpçü: 1974'te Bolu Gerede doğumlu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Avukat. AK Parti Kurucu Gençlik Kolları Başkanlığı, yönetim kurulu üyeliği ve ilçe başkanlığı görevlerinde bulundu. 2 dönemdir AK Parti Bolu Milletvekili olarak görev yaptı. Adalet Komisyonu ve Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyeliği görevinde bulundu. Orta düzeyde Arapça ve İngilizce bilen Küpçü, evli ve 2 çocuk babası.CHP'Lİ TANJU ÖZCANTanju Özcan: 1973 Bolu doğumlu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Avukat. 2011 yılında milletvekili seçildi. 2015 senesinde tekrar CHP'den Bolu Milletvekili olarak meclise girdi. İngilizce ve Almanca bilen Özcan, evli ve bir çocuk babası.

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