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Bodrum'da 150 kişi, MHP'ye katıldı

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), () - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde aralarında eski Ak Parti ve CHP üyelerinin de olduğu yaklaşık 150 kişi, MHP'ye katıldı. MHP MYK Üyesi ve Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, partisinin Bodrum İlçe Başkanlığı'nı...

Bodrum'da 150 kişi, MHP'ye katıldı

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), () - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde aralarında eski Ak Parti ve CHP üyelerinin de olduğu yaklaşık 150 kişi, MHP'ye katıldı.
MHP MYK Üyesi ve Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, partisinin Bodrum İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Erdoğan, daha sonra bir restoranda düzenlenen törenle partiye yeni katılanlara rozetlerini taktı. Törene, MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz ve MHP Muğla İl Yönetim Kurulu üyeleri ile MHP Bodrum İlçe Başkanı Cengizhan Sancar da katıldı.
Burada konuşan Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, partiye yeni katılanlara hoş geldiniz diyerek, "Ülkemizin içinden geçtiği bu kritik süreçte MHP'nin ve liderimiz Devlet Bahçeli'nin göstermiş olduğu duruş gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır. Amasız, fakatsız milli çıkarları savunmaya devam edeceğiz. Kim ne derse desin, kim hangi algıyı oluşturmaya çalışırsa çalışsın, MHP kadrolarıyla Başbuğu Alparslan Türkeş'in yolunda, Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin liderliğinde ülkesi ve milleti için elinden geleni değil, gereğini yapmaya devam edecektir" dedi.
İl Başkanı Mehmet Korkmaz ise "Yıllardır partiye uğramayan, her seçim zamanı MHP'ye köstek olmayı marifet sayan 10-15 kişiyle fotoğraf verip, abartılı rakamlar kullanarak algı oluşturmaya çalışanlara bugün Bodrumlu hemşerilerimiz cevap veriyor. Türkiye'de olduğu gibi Muğla'da da herkes MHP rüzgarına hazır olsun" diye konuştu.
İlçe Başkanı Sancar da, MHP'ye katılımların önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirtti.

FOTOĞRAFLI

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