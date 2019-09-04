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BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen Türkiye'ye geliyor
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in yarın Türkiye'ye geleceği bildirildi. 5-6 Eylül tarihlerinde temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelecek olan Geir Pedersen, ziyareti sırasında Dışişleri Bakan Yardımcısı...
POLİTİKA 04.09.2019, 13:24
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in yarın Türkiye'ye geleceği bildirildi.
5-6 Eylül tarihlerinde temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelecek olan Geir Pedersen, ziyareti sırasında Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti ile görüşecek. Görüşmede, Anayasa komitesi, İdlib başta olmak üzere sahadaki durum ve tutukluların karşılıklı serbest bırakılmasının gündeme gelmesi bekleniyor. Pedersen, Türkiye ziyareti öncesi İran'da temaslarda bulunuyor.
5-6 Eylül tarihlerinde temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelecek olan Geir Pedersen, ziyareti sırasında Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti ile görüşecek. Görüşmede, Anayasa komitesi, İdlib başta olmak üzere sahadaki durum ve tutukluların karşılıklı serbest bırakılmasının gündeme gelmesi bekleniyor. Pedersen, Türkiye ziyareti öncesi İran'da temaslarda bulunuyor.
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