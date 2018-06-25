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Bitlis'te AK Parti 2, HDP 1 milletvekili çıkardı

BİTLİS'te resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti 2, HDP 1 milletvekili çıkardı. AK Parti'den Cemal Taşar ve Vahit Kiler, HDP'den ise Mahmut Celadet Gaydalı TBMM'ye gitmeye hak kazandı. AK PARTİ'Lİ CEMAL TAŞAR Cemal Taşar: 1 Şubat 1963'te...

Bitlis'te AK Parti 2, HDP 1 milletvekili çıkardı
BİTLİS'te resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti 2, HDP 1 milletvekili çıkardı. AK Parti'den Cemal Taşar ve Vahit Kiler, HDP'den ise Mahmut Celadet Gaydalı TBMM'ye gitmeye hak kazandı.
AK PARTİ'Lİ CEMAL TAŞAR
Cemal Taşar: 1 Şubat 1963'te Bitlis’in Tatvan ilçesinde doğdu. Eğitimci ve Kamu Yöneticisi olan Taşar, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Yüksek Okulu, Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü ve Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Yönetim, Denetim, Planlama ve Ekonomisi Bölümü'nü bitirdi. Öğretmen olarak Kırşehir'de göreve başladı. Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanı ve Bakanlığın İdari Mali İşler Daire Başkanlığı'nı yaptı. Bitlis'te İlköğretim Müfettişliği görevinde bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı, Personel Genel Müdürlüğü'nde Personel Genel Müdür Yardımcılığı, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ve Bakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Orta düzeyde İngilizce bilen Taşar, evli ve 7 çocuk babası.
AK PARTİ'Lİ
Vahit Kiler: 24 Aralık 1966'da Bitlis'te doğdu. Lise Mezunu olan Kiler, Kiler Holding Yönetim Kurulu Üyesidir. 22 ve 23. Dönemde Bitlis Milletvekili seçilen Kiler, 3 Dönem kuralına takılarak geçen dönem siyasetten çekilmişti. 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde AK Parti’den Milletvekili seçilerek TBMM'ye gitmeyi hak kazanan Kiler, evli ve 4 çocuk babası.
HDP'Lİ MAHMUT CELADET GAYDALI
Mahmut Celadet Gaydalı: 1951'de Bitlis'in Gayda köyünde dünyaya geldi. İnşaat Mühendisliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara İnşaat Yüksek Mühendisliğini tamamladı. Yüksek Lisans (Master) için New Castle University İngiltere'ye gitti. Newcastle Üniversitesinde İnşaat (Ulaştırma) alanında yüksek lisans yaptı. 2004-2006 senelerinde İller Bankası Genel Müdürlüğü Uluslararası İlişkiler bölümünde Dünya Bankası kredili alt yapı projelerinde proje yönetim biriminde çalıştı. Mahmut Celadet Gaydalı, Yurt içi ve yurt dışı firmalarda çalıştı. İyi derecede İngilizce bilen Gaydalı, evli ve iki çocuk babası.

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