Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye tebrik telefonu
Yıldırım seçim snucunu değerlendirdi
Bahçeli: Erdoğan yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı seçilmiştir
Bahçeli: Kriz bekleyenler şaşkına dönmüştür
Giresun’da AK Parti 3, CHP 1 milletvekili çıkardı
Giresun'da Ak Partiyi Sabri Öztürk...
Ak Parti İl Başkanlığı önünden canlı yayındayız
Ak Parti İl Başkanlığı önünden...

Bingöl'de AK Parti 2, HDP 1 milletvekilliği kazandı

BİNGÖL'de kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, 3 milletvekilliğinden 2'sini AK Parti kazanırken, 1'ini HDP aldı. Geçen dönemde de Bingöl'de aynı sonuçlar çıkmıştı. Resmi olmayan sonuçlara göre; Bingöl'de AK Parti'den Cevdet Yılmaz...

Bingöl'de AK Parti 2, HDP 1 milletvekilliği kazandı
BİNGÖL'de kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, 3 milletvekilliğinden 2'sini AK Parti kazanırken, 1'ini HDP aldı. Geçen dönemde de Bingöl'de aynı sonuçlar çıkmıştı.
Resmi olmayan sonuçlara göre; Bingöl'de AK Parti'den Cevdet Yılmaz ve Feyzi Berdibek, HDP'den ise Erdal Aydemir Meclis'e girmeye hak kazandı.

Cevdet YILMAZ (AK Parti): 1 Nisan 1967'de Bingöl'de doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü birincilikle bitirdi. Yüksek lisansını ABD Denver Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde, doktorasını Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı. Başbakanlık DPT Müsteşarlığı Planlama Uzmanlığı, AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü. AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi İzleme ve Yönlendirme Komitesi Üyeliği; Ulusal Ajans, ATAUM ve Sümer Halı'da Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. 23 ve 24'üncü dönemlerde Bingöl milletvekili seçildi. Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği ve Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Türk Grubu Başkanlığı yaptı. 60'ncı Hükümet'te Devlet Bakanı, 61, 62 ve 64'üncü hükümetlerde Kalkınma Bakanı, 63'üncü Hükümet'te Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. AK Parti Ekonomi İşleri'nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Yılmaz, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Feyzi BERDİBEK (AK Parti): 1957 yılında Bingöl'de doğan Feyzi Berdibek, inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor. Vücut Geliştirme Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliği, Bingöllüler Derneği Malatya Şubesi Fahri Başkanı, Jandarma Asayiş Vakfı Bingöl Şube Başkanı, Bingöl Musiki Cemiyeti Fahri Başkanı, Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Danışma Kurulu Üyesi, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Berdibek, AK Parti'den 22'nci Dönem Bingöl Milletvekilliği yaptı. Berdibek, bekâr.

Erdal AYDEMİR (HDP): 1968 yılında Bingöl'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Bingöl'de tamamladı, 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 23 yıldan beridir Bingöl'de serbest avukatlık yapan Aydemir, 2001-2005 yıllarında İnsan Hakları Derneği (İHD) Bingöl Şubesi Kurucu Genel Sekreteri görevini yürüttü. 8 yıl boyunca Bingöl Baro Başkanlığı görevinde bulundu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325