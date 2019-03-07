Binali Yıldırım seçim çalışmalarını Kadıköy'de sürdürdü 

Gülseli KENARLI-Güven USTA-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL -AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Kadıköy AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Binali Yıldırım, ilçe başkanlığı ziyareti öncesi Kadıköy Belediyesi yanında bulunan alanda toplananları selamlayarak kısa bir konuşma yaptı.

Yıldırım konuşmasında, "Kadıköy'de bayrağını, toprağını, devletini, milletini seven başkana ihtiyaç var. Kadıköy, cumhuriyetin değerlerine karşı çok hassastır. Onun için de cumhuriyetle, cumhuriyetin değerleriyle sorunu olan, bölücülerle iş tutanlara Kadıköy prim vermez" dedi. Yıldırım daha sonra AK Parti İlçe ve MHP İlçe başkanlıklarını ziyaret etti.

(FOTOĞRAF)