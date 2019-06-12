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Binali Yıldırım için 81 kentte pankart ve afiş çalışması

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için çalışmalar devam ederken, AK Parti Genel Merkezi, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için 81 ilin genelinde afiş ve pankart çalışması...

Binali Yıldırım için 81 kentte pankart ve afiş çalışması
İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için çalışmalar devam ederken, AK Parti Genel Merkezi, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için 81 ilin genelinde afiş ve pankart çalışması yapılması talimatını verdi. Yıldırım'ın İzmir milletvekili olması nedeniyle bu çalışmalar kente daha yoğun gerçekleştirildi.
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın 23 Haziran'da giReceği İBB Başkanlığı seçimi için 81 ilde pankart ve afiş çalışması sürerken, en yoğunu İzmir'de gerçekleşti. Yıldırım'ın İzmir milletvekili olması nedeniyle başta Ak Parti İzmir İl Başkanlığı binası ve  ilçe başkanlıkları olmak üzere kentteki 30 köprü, 60 megalight (büyük ebatlı aydıtlatmalı reklam panosu), 100 bilboard ve 70 otobüs durağına üzerinde Binali Yıldırım'ın fotoğrafının bulunduğu 'Yanındayız her zaman' ve 'İstanbul'un sana ihtiyacı var' yazılı pankartlar ve afişler asıldı. Pankartlarda oy kullanmak amacıyla İstanbul'a gidecek seçmene ulaşım imkanı sağlanması için hangi telefon numaralarını arayacaklarının bilgisi de verildi.

FOTOĞRAFLI

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