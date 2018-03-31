Bilal Erdoğan: Avrupa'da mülteciler, insan muamelesi görmüyor

DÜNYA Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 21'inci yüzyılın dünya için büyük değişimlere gebe olduğunu, Avrupa'da mültecilerin insan muamelesi görmediğini söyledi.Malatya'da, Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Malatya Gençlik Kolları 5'inci Olağan Kongresi'ne; Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan, Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Gençlik Kolları Genel Başkanı ile partililer ve üyeler katıldı. Kongrede konuşan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmek için yapılan referandumun bu döneme Türkiye'nin güçlü girmesinin en önemli adımı olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:"İngiltere'nin ayrılışı, İtalya'nın bize benzer referandumun geçemeyişi ve ondan sonra sürüklendiği belirsizlik. Hollanda'sı, Belçika'sı, Macaristan'ı, Almanya'sına varıncaya kadar hükümet kurmakta zorlanılan ve Avrupa'ya dünyanın çeşitli yerlerinden çalışmak için gelen veya savaştan, çatışmadan kaçarak sığınmak zorunda kalan mültecilerin insan muamelesi göremediği bir Avrupa ile karşı karşıyayız. Yahu biz o tankların altında ezildik, ezildik. Bunu niye görmediniz? Türk milletinin kahramanlığını, demokrasi kahramanlığını, zaferini niye söyleyemediniz? Çünkü şimdi çok daha iyi biliyoruz ki, bu FETÖ denen hain örgütün arkasında bugüne kadar Avrupa durdu, Amerika durdu. Bunu saklamıyorlar. FETÖ'nün arkasında olduğu gibi, Türkiye'yi bölmeye karar vermiş, ant içmiş PKK, PYD, YPG gibi terör örgütlerinin arkasında da kim var, Avrupa var Amerika var. Daha dün Fransa ne yaptı izlediniz mi? Tabii Cumhurbaşkanımız, Fransa Cumhurbaşkanı'na Afrin'le ilgili haddini gerektiği gibi bildirince, kim bilir nasıl zoruna gitti ki, 'buradan Türkiye'ye acaba bir gol atabilir miyim?' dedi. Yahu önce bir liderlik geliştir, ülkene hakim ol, Avrupa Birliği'nin hali ne olacak buna bir bak. Senin neyine Türkiye'nin Suriye'deki sorunlarıyla ilgilenmek. Senin neyine Kıbrıs meselesiyle ilgilenmek. Artık eski Türkiye yok. Onun için ki, Türkiye milli gelirine oranla dünyanın en hayırsever ülkesidir. Birinci sıradayız. Bunun değerini, kıymetini bilmek zorundayız. Bu taşıdığımız yük kolay bir yük değil. Dünyada nice mazlum milletlerin umudu kalmadı. Artık ezberleri bozan bir Türkiye var. Artık askeri ve siyasi anlamda değil ekonomik anlamda da güçlü bir Türkiye var. Bakın büyüme rakamları bu sene 7,4. OECD'in en hızlı büyüyen ülkesi. Avrupa Birliği'nin 3 katı büyüme ve son 15 yılda büyüme ortalaması 5,7. Bu dönemde yaşadığımız ihanet girişimlerini de unutmayın. Gezi kalkışmasını, 6-7 Ekim olaylarını, 17-25 Aralık'ı, parti kapatma girişimlerini, 15 Temmuz darbe girişimini, bunların hepsini düşünün. Bunlar olmasaydı değil 5,7, 7-8 ortalama ile büyüyecektik."

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