Bilal Erdoğan, Adıyaman'da kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı (2)

BİLAL ERDOĞAN, TÜGVA ADIYAMAN İL TEMSİLCİLİĞİNİN AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, Türkiye Petrolleri Konferans Salonunda düzenlenen TÜGVA Adıyaman İl Temsilciği açılış törenine katıldı. Törene, Erdoğan’ın yanı sıra Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Fatih Toprak, Yakup Taş, TUGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ve çok sayıda kişi katıldı.

'ÇIKIN GEÇMİŞİNİZLE HESAPLAŞIN'

Törende konuşan Bilal Erdoğan Yeni Zellanda’da Cuma namazı için toplanan Müslümanlara yapılan ve 49 kişinin öldüğü silahlı saldırı haberinin Müslüman alemini derinden yaraladığını ifade ederek şunları söyledi:

"Yeni Zelanda’daki camiye caniler tarafından yapılan saldırının haberi ile uyandık. Tabi ezanla alay edenler diyorlar ki ‘ezan kutsal mı nerden çıkartıyorsunuz bunu’ diyorlar. Bunu neden diyorlar? Çünkü bu ülkede ezan yasaklandığı zaman o ezanı yasaklayan zihniyetin bugün canlı olduğunu bilelim. Yani bugün ezanla alay edenler bu ülkede varsa ezanla alay edilmesine destek olanlar, çanak tutunlar bu ülkede varsa arkadaşlar çok iyi bilin ki ellerine fırsat geçenlerde maalesef vardır. Çünkü o zamanın bugün ki temsilcileri günlerde ezanı yasakladıkları ile ilgili hiçbir pişmanlığı hayal etmiş değillerdir. O zaman çıkın geçmişinizle hesaplaşın, bu yaptığımız yanlıştı deyin, yap yaptığımız bu millete ihanetti deyin. Bu yaptığımız bu dine saygısızlıktı deyin. Maalesef bugüne kadar bunu ne duyduk ne gördük. Sadece bunu değil, Türkiye’de ezana saygısızlığın ezan düşmanlığının geri planında camilerin ahır yapılışı da var. Camilerin yıkılışı var, camilerin molozların ayrı, arsalarının ayrı satılması var. Ve hiç yakın zamanda duydunuz mu maalesef biz bu ülkede on binin üzerinde camiyi harap ettik, sattık, nice camileri müze yaptık, ahır yaptık bu millete ihanet ettik, bu milletin değerleri ile kavga ettik, diye duydunuz mu? Şimdi bugün Yeni Zelanda'da bu olaylar olurken veya Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa’ya saldırılırken, bu ülkede ezana saygısı olmayanları görürken bu insanların samimiyetlerine nasıl inanalım? Bu ülkenin mayası bu milletin harcı belli değerler ile yoğrulmuş. Malazgirt’ten, Çanakkale’ye, Kurtuluş Savaşına, Kurtuluş Savaşı'ndan, 15 Temmuz’a varıncaya kadar maya aynı maya, harç aynı harç ama maalesef bundan itibar edenler bu mayayı beğenmeyenler, bu harcı beğenmeyenler, halen var. Şimdi işte Kudüs bugün dünyada maalesef Müslüman dünyasından bazı gafillerin desteği ile İsrail, Amerika birlikte Filistin’e taarruz ediyorlar."

'KUDÜS’ÜN HUKUKUNU CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN SAVUNUYOR'

İslam aleminde ve dünyada Filistin’deki mazlumların ve Kudüs'ün hukukunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın savunduğunu belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kudüs'ü her geçen gün Müslümanlardan koparmanın hesabını yapıyorlar. Peki bütün bu İslam aleminde ve dünyada Filistin’deki mazlumların ve Kudüs'ün hukukunu kim savunacak? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan savunuyor. Cumhurbaşkanımız bugün bu mücadeleyi tek başına veriyor. Gönül isterdi ki bütün ümmet bu konuda bir araya gelsin, bütün Müslüman ülkelerin liderleri bir araya gelsin ve yan yana dursunlar Kudüs’e yapılan saldırıların, tacizlere karşı gerekli tepkilerini göstersinler, gerekli önlemleri alsınlar. Ama maalesef bizim içimize operasyonlar yapıyorlar. Meselesi sadece koltuğunu korumak olan bazı liderleri yanlarına çekmek suretiyle Müslüman dünyasına bu şekilde yapıyorlar. Ve işte Yeni Zelanda’da olan mesele yeni yok yere çıkmış bir mesele değil ki, 11 Eylül’den bu yana dünyada Müslüman düşmanlığını, Müslümanlara karşı olanları göre göre destekliyorlar. Bunların sayılarının artmasına göz yumuyorlar. Git gide siyasette bu kitleler bunlara prim verenler, Avrupa’da Amerika’da güçleniyor. 15 Temmuz gecesi ölümüne oturduğu yerden uçağa binen her şeyi göze alarak halkı ile buluşmaya giden bir lider olursa gençlikte bu şekilde olur. Çünkü başka liderler var 15 Temmuz'da ne yaptılar, saklandılar. Darbecilerin izni ile hareket edebildiler, bunun hesabını verdiler mi? Ben bunu kendim soruyorum düşünüyorum da, 'bunu başkaları sormuyor mu?’ diyorum. Sana neden izin verdiler, seni neden bıraktılar? Bugüne kadar bütün darbe girişimlerinde siyasiler bundan ondan demeden toplanmış, ama o akşam kimisine böyle göz yumuşlar. Bunun hesabını verebiliyor mu acaba? Zamanında ben tankların üzerine çıkarım dememiş olsa anlarım. Sorulunca ne dedi, ‘tank mı var?’ dedi. O tanklar insanları canlarını aldı parçaladı canlı canlı bütün bunları görmedi mi? Peki bu millet bu ülke için savaşanları, Alparslanları biliyorsunuz peki bu ülke için hiçbir şey yapmayan liderler mi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi liderler mi?"

Konuşmaların ve okunan duanın ardından kesilen kurdele ile TUGVA Adıyaman şubesinin açılışı gerçekleştirildi.

