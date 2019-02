Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Işık’tan Beylikdüzü’nün içine tramvay müjdesi

İSTANBUL, () - AK Parti’nin Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık, Beylikdüzü’ne ilişkin projelerini anlattı. Işık, Beylikdüzü’nün ulaşım ve trafik sorununu,30 yılın yükünü alacak şekilde çözeceklerini ifade etti.

İstanbul’un en genç belediye başkan adayı olan AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık, Beylikdüzü’nün sorunlarını ve 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin projelerini sıraladı.

30 YIL ULAŞIM VE TRAFİK DİYE BİR SORUN OLMAYACAK

Beylikdüzü’nde son beş yılda nüfusun ikiye katlanarak 400 bin kişiye ulaştığını ifade eden Mustafa Necati Işık, “Beylikdüzü20 yıl önce planlanmış bir ilçe olduğundan dolayı belli bir nüfusa kadar yatırım gelmeden dayandı. Bu son beş senede ulaşımda, eğitimde, sporda ve kültürde maalesef yatırım yapılmadığı için şu an ciddi derecede hayat zorlaşmaya başladı. Özellikle son 5 senedeki aşırı yapılaşmadan sonra ilçedeki nüfus iki kat daha artacak. Beylikdüzü’ne E-5’ten girmeye kalksanız, Bizimkent Kavşağı, Yaşamvadisi Kavşağı ve aşağıya doğru çok ciddi bir trafik tıkanıklığı başladı. Bu sorunların acilen çözülmesi gerekirken, maalesef bu beş senede bir çözüm bulunamadı.

Bizler AK Parti iktidarı olarak iki kıtayı denizin altından iki kere birleştirmişken, dünyanın en büyük havalimanını inşa etmişken, Beylikdüzü’nde bir kavşak yatırımı bile yapılmaması maalesef çok üzücü. Ama bizler zararın neresinden dönersek kârdır diye düşünerek 31 Mart akşamı itibari ile hemen hazırladığımız Ulaşım Vizyonu Projelerimizle Beylikdüzü’ndeki bu tıkanıklığı, önümüzdeki 30 yılın yükünü alacak şekilde; bir ulaşım haritasını hemen uygulayacağız” diye konuştu.

BEYLİKDÜZÜ’NE DENİZ OTOBÜSÜ VE METRO GELİYOR

Ulaşım Vizyonu kapsamında Beylikdüzü içi ulaşımla ilgili çok ciddi çalışmalar hazırladıklarını belirten Mustafa Necati Işık, yeni dönemde Beylikdüzü’ne E-5’ten 2 tane giriş açacaklarını söyledi. Işık, bütün tıkanan kavşak düzenlemelerini alt tünellerle ciddi derecede rahatlatacaklarını ifade etti.

Metrobüs’ün artık Beylikdüzü’ne yetmediğini kaydeden Işık Beylikdüzü’ne ulaşımla ilgili şöyle konuştu;

“Beylikdüzü’ne de önümüzdeki dönemde metroyu getiriyoruz. Metro E-5 güzargahında olacak. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Binali Yıldırım da bu konuda çok istekli. Bunun yanında Beylikdüzü denize sıfır bir ilçe. Yarımada olan bir ilçe. Ama maalesef denizle hiçbir ulaşımımız yok. Diğer ilçelerimizin de bundan faydalanabileceği bir deniz otobüsü hattını da Beylikdüzü’nde hayata geçirerek ulaşımı rahatlatacağız.”

DENİZ İLE E-5 ARASINA HAFİF RAYLI SİSTEM

Beylikdüzü’nde E-5 ile deniz arasından ciddi bir ulaşım sıkıntısının mevcut olduğunu dile getiren Başkan Adayı Işık, bugüne kadar bu alanda bir yol çalışması veya bir ulaşım çalışması yapılmadığı için en alt mahalledeki vatandaşların bir minibüsle bile metrobüse en az 45 dakikada ulaşabildiğini belirtti. Işık bu ulaşım sorununa çözüm olarak “hafif raylı bir tren projesini” hazırladıklarını ve 31 Mart itibariyle derhal hayata geçireceklerini dile getirdi. Işık bu projeyle birlikte metrobüsten veya metrodan inen vatandaşları 10 dakikada Gürpınar’dan Deniz otobüsüne kadar indireceklerini ifade etti.

BEYLİKDÜZÜ’NE 1 MİLYON METREKARE YEŞİL ALAN

Beylikdüzü’nü çok büyük bir yeşil alana kavuşturacaklarını dile getiren Mustafa Necati Işık, “Beylikdüzü’nde yeşil alan olarak Yaşamvadisi dediğimiz 1 milyon metrekarelik bir alan var. Bu Yaşamvadisi’ni AK Partili belediye zamanında biz başlatmıştık. Şu anki belediye başkanı da birinci etabını devam ettirdi ancak yüzde doksanlık kısmı halen duruyor. Bu yüzde doksanlık kısmını da biz denize kadar tamamlayacağız” dedi.

İNŞAATLAŞMA YERİNE SOSYAL BELEDİYECİLİK

Şu anki belediye başkanının son beş senede Beylikdüzü Belediyesi’ne ait yüzmilyonlarca liralık arsaları satarak ciddi bir inşaatlaşma başlattığını ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık şöyle konuştu;

“Bu yapılaşma da şu an itibariyle yapı stokunu ciddi derecede artırdı. Bunun için de diyorum ki 400 bine gelen nüfus çok ciddi derecede önümüzdeki dönemde artacak. Ama bu nüfus artışına yönelik Beylikdüzü’nde inşaat belediyeciliğinden ziyade en genç belediye başkanı olarak biz sosyal belediyeciliği ayağa kaldıracağız. Kültür alanında, spor alanında, sosyal tesis alanında çok önemli eksiklikler var. Bu eksiklikleri bizler tamamlayacağız.

Beylikdüzü’nde aşırı nüfustan dolayı eğitimde de ciddi sıkıntılar var. Ben mesela şu an yeni okul projeleri hazırladım. Hemen 2019’da 5 yeni okul projemizi hayata geçireceğiz.”

YENİ KÜLTÜR MERKEZLERİ VE SPOR TESİSLERİ YAPILACAK

Beylikdüzü’nde kültür merkezleri ve spor tesislerinin sayısının artırılması gerektiğini belirten Işık “İstanbul’un ilçelerine baktığımız zaman 39 ilçede şu an Beylikdüzü hem spor tesisi anlamında hem de sosyal tesis anlamında sondan ikinci. Bugün Beylikdüzü’nde Kültür Merkezimiz sadece bir tane var ve diğer mahallelerden bu merkezimize erişim ciddi anlamda sıkıntılı. Biz her mahallede kültür merkezimizi artıracağız. Kültür merkezlerimizde kültür çeşitliliğini de artıracağız. Şu an Beylikdüzü’nde tiyatro bileti 80 lira. Bu bedelle bir öğrenciyi, 3-4 kişilik bir aileyi tiyatroya gönderemezsiniz. Bizler şehir tiyatrolarını müzikalinden operasına kadar Beylikdüzü’ne kazandıracağız. Bunları da diğer AK Parti Belediyeleri’nde olduğu gibi çok uygun bütçelerle vatandaşımıza sağlayacağız. Beylikdüzü’nde sadece bir kütüphane var. Her mahallede kütüphane açarak oradaki ders çalışma alanlarını da artıracağız. Şu anki kütüphanelerde gençlerimiz ders çalışabilmek için sabahtan sıraya giriyorlar. Spor alanlarına baktığımızda modern çağdaş kent dediğimiz Beylikdüzü’nde bir çim futbol sahasının bile olmadığı, bir tenis kortunun bile olmadığı bir yerden bahsediyoruz. İşte biz gençliğimizi burada ortaya çıkaracağız. Çim futbol sahalarını artırıyoruz, tenis kortları yapacağız” dedi.

BEYLİKDÜZÜ SAHİLİNE DALIŞ MERKEZİ

Beylikdüzü sahilini muhteşem bir şekilde değerlendireceklerini ifade eden Işık, sahilde plajdan dalış merkezine, yelken okulundan, rüzgar sörfüne kadar çok farklı ama belediyecilik anlamında her gencin faydalanabileceği ve uygun bütçeyle ulaşabileceği bir tesisi belediyeye kazandıracaklarını dile getirdi.

E-SPOR

Özellikle sosyal medyada PUBG oyunu paylaşımlarıyla gençlerin büyük ilgisini çeken Mustafa Necati Işık dünyada ve Türkiye’de yükselen bir trend olan E-Spor etkinlikleriyle ilgili olarak da şunları dile getirdi;

“Türkiye’de de E-spor federasyonu kuruldu. E-Spor Federasyonu artık futbol gibi, basketbol gibi dünyada şampiyonaları olacak. Burada sizin şampiyonalara yeni gençler yetiştirmeniz gerekiyor. Biz de genç belediye başkanı olduğumuz için turnuvalar düzenledik, bizden bu yönde önemli de bir talep var. Mahallelerimizde e-spor merkezleri açacağız. Artık Beylikdüzü’nden spor anlamında, kültür anlamında küçük yaştan kardeşlerimizi yetiştirerek yeni dünyaya buradan Olimpiyat şampiyonları yetiştirmek istiyoruz.”

BİLİM TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Eğitim anlamında Avrupa yakasında Beylikdüzü’nün bilim teknoloji kenti olması adına çok önemli projeler geliştirdiklerini ifade eden Mustafa Necati Işık,“Bilim Teknoloji Üniversitesi’nin projesini hayata geçirmek için hazırlandık. Artık yazılım çağında yaşıyoruz. Gençlerimizi bu bilim teknoloji ağıyla donatırsak yarın Beylikdüzü’nden dünyaya yeni bilimadamları veya yeni icatlar ihraç edebiliriz” dedi.

GENÇLERİN İSTİHDAMI

Beylikdüzü’nün bir organize sanayi kenti olduğunu belirten Işık ilçedeki istihdama yönelik projelere ilişkin şunları söyledi;

“Ben de sanayici bir aileden geliyorum. Kalifiye personel ihtiyacı her zaman fabrikalarda vardır. Ama Beylikdüzü’nde bu organize sanayilere kalifiye personel yetiştirecek bir eğitim olsun, meslek okulu olsun maalesef yok. Biz açacağımız bu üniversitede meslek fakültelerini de ortaya koyacağız. Bu fakültelerden gençlerimizi daha kalifiye hale getirerek organize sanayideki fabrikalara bu şekilde gençlerimizi yetiştireceğiz.

Asıl projemiz Beylikdüzü Belediyesi İstihdam Merkezi. Organize sanayimizdeki tüm fabrikalarımızı ve bölgede hizmet veren tüm kurumları bu portala entegre edeceğiz. Bu portalda iş arayan gençlerimizi de aynı şekilde portala entegre ederek ilk önce bu fabrikaların ilçemizdeki gençlerden taleplerini karşılamalarını sağlayacağız. Şu an maalesef profesyonel olarak böyle bir sistem Beylikdüzü’nde yok.”

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ

Yeni dönemde engelli vatandaşlara ilişkin Engelsiz Yaşam Merkezi’ni Beylikdüzü’ne kazandıracaklarını dile getiren Mustafa Necati Işık“Bu merkezde, engelli evladı olan aileler, çocuklarını bırakabilecekleri bir kreşi de içinde bulunduracak, tekerli sandalyeli vatandaşlarımıza özel yüzme havuzları olacak. İçerisinde fizyoterapi odaları, işitme engelli vatandaşlarımız için duyu bütünleme terapi odaları, alzheimerlı büyüklerimiz için tedavi odaları, tüm engelli alanında rehabilite edebilecek ne kadar mekanizma varsa bu engelsiz yaşam merkezinde bunu bulacaksınız” dedi.

DEPREM TOPLANMA MERKEZLERİ

Beylikdüzü gibi bir ilçede deprem toplanma alanlarının olmadığını belirten Işık, “Şu anki belediye iki tane parkta tabela dikerek, iki ağacın ortasına burası deprem toplanma alanı diyerek böyle mekanizma oluşturulmaz. Bununla ilgili biz üç adet deprem toplanma alanını belirledik. Böyle alanları inşaat gözüyle değil, insan odaklı değerlendireceğiz. Parksa park, deprem toplanma alanı ise deprem toplanma alanı. Bu şekilde sosyal belediyeciliği biz Beylikdüzü’nde gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

“NE SÖZ VERDİYSEK TUTACAĞIZ”

31 Mart Yerel Seçimler sonrasında, şu anda vatandaşa ne vaat ettiyse yapacağını belirten AK Parti’nin Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık şunları dile getirdi:

“Şu anki belediye başkanı 38 tane vaat vermiş. Yaptığı sadece 2 tane. Bu ikisi de daha önce AK Parti’nin yaptığı, kendisinin restore ettiği yatırımlar. Öncelikle verdiğimiz sözleri tutacağız. AK Parti Belediyeciliği bugüne kadar ne söz verdiyse yapmıştır.

Bugün Beylikdüzü’nde ciddi bir huzursuz ve güvensiz bir ortam oluşmuş vaziyette. Şu anda bir esnafımızın ekmek teknesini bir gece yarısı gelerek, içinde eşyalarıyla birlikte yerle bir etmiş bir belediyeden söz ediyoruz. Daha önce Beylikpazarımızı yıkan, gençlerimizin eğitim aldığı dalış merkezimizi yıkan bir belediyecilik anlayışından bahsediyorum. Bunun yanında da son iki ayda bile iki tane intihar yaşandı Beylikdüzü’nde. Bunu sebebi nedir, tapu sorunlarının çözülmemesi sebebiyle tapusunu alamayan bir vatandaşın bir mektup da yazarak intihar etmesi söz konusu. Geçen ayda yıllarca Beylikdüzü Belediyesi veznesinde şerefle hizmet etmiş memurumuzun, maalesef belediyede dönen oyunlar neticesinde kendisine iftira atılması sonucu bir intiharı gerçekleşti. Bizler yeni dönemde mutlu ve huzurlu bir Beylikdüzü’nü tekrar geri getireceğiz.”