Berat Albayrak'ın döneceği tarihi verdi! 

İktidara yakın gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, "Berat Albayrak’ın muhteşem ve kuvvetli dönüşüne hazır olun" dedi.

Türk Lirası’nın Dolar karşısındaki yüzde 15’e varan değer kaybının ardından, Cüneyt Özdemir’in Youtube kanalında konuyu değerlendiren gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, "Berat Albayrak’ın muhteşem ve kuvvetli dönüşüne hazır olun" ifadelerini kullandı.

"AKP KONGRESİNDE DÖNÜŞ YAPACAK"

Kütahyalı, çarşamba günü AKP kongresinde Berat Albayrak’ın ‘muhteşem’ dönüş yapacağını öne sürdü.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplam 875 baz puan faiz artışına giden Naci Ağbal’ı Merkez Bankası başkanlığı görevinden alırken, yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu’yu atamıştı.

Görevden alma ve atama Cumhurbaşkanlığı Kararı ile gerçekleşmişti. Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayımlanan karar TCMB’nin politika faizini beklentilerin üzerinde artışla yüzde 19’a çıkarmasından iki gün sonra geldi.