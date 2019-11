Berat Albayrak: Enflasyonu yüzde 5'in altında göreceğiz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik reformlarla enflasyon rakamlarının aşağıya inmeye başladığını belirterek, "Enflasyonda hiçbir dönem başaramadığımız o meşhur hikâye, yüzde 5’in altına inmenin en önemli hedefimiz olduğunu açıkladım. Ve bu 3 yıllık programda Allah’ın izniyle yeni ekonomi programında yüzde 5’in altında tarihimizde ilk defa inşallah göreceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak bir dizi temaslarda bulunmak için Malatya'ya geldi. Malatya Sanayi ve Ticaret Odası'nda düzenlenen 'İş Dünyası Buluşması' toplantısına katılan Bakan Albayrak, ekonomik politikaları açısından önemli bir süreci başlattıklarını ifade ederek, "Son 1 yılda Türkiye çok tarihi bir dönemden geçiyor. Ekonomik anlamda özellikle Türkiye ekonomisinin dünyada eşi benzeri olmamış finansal saldırıların, yaptırımların yoğun olduğu bir dönemde. Özellikle 15 ayı aşkın bir süredir yoğun bir mücadele verdik. Ve bir ideali ortaya koymaya çalıştık. Hep şunu ifade ettik: Türkiye ekonomisini arzu ettiğimiz seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz ve bunu hep birlikte başaracağız. İşte ikinci dönem dediğimiz hususta Türkiye ekonomisi 17 yılda önemli bir mesafe kaydetti. Artık bundan sonra yeni bir ekonomik modele geçeceğimiz bu süreci Anadolu’da yoğun ziyaretlerle bu süreci bire bir basına açık bölümde, kapalı bölümde detayları sizlerle paylaşacağız. Bu süreci adım adım takip edeceğimiz yeni bir döneme giriyoruz" dedi.

'HEDEFLERİMİZE DOĞRU ADIM ADIM İLERLİYORUZ'

Türkiye'nin ekonomik ve siyasi anlamda hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini belirten Bakan Albayrak şunları söyledi: "Biz kırılganlıklarımızın farkında olarak güçlendirmemiz gereken alanların hep farkındayız. Ve bu açıdan topyekûn bir mücadeleye girdik. Özellikle ekonomi alanında verdiğimiz mücadelenin yanında bir de algı operasyonları var. Türkiye’ye karşı yapılan itibar suikastlarına karşı mücadele verdik, veriyoruz. Suriye operasyonunda bütün dünyanın nasıl algı operasyonu ile karşılık verdiğini şahit oldunuz değil mi? İşte tam bunların içerisinde eşine az rastlanır bir seviyesizlik ahlaksızlık hiçbir değer tanımayan Türkiye’ye saldırılara maruz kaldık. Çok kapsamlı çok detaylı terzi işçiliği noktasında çalıştığımız politikalarla stratejilerimiz belirledik. Biz ekonomide bu mücadeleyi verirken birileri algıyı başka yerlere çekmeye çalışıyor. Ekonomimizin doğrudan birkaç kez hedef alındığı itiraf edilmesine rağmen hale eşine az rastlanır bir şekilde pişkin bir şekilde yalanlarına algı operasyonlarına devam ettiler. Sonunda Elhamdülillah verilen mücadelenin büyüklüğü içimizdeki meşhur bir söz var ya 'cambaza bakıp cüzdanları toplama' oyunun bir parçası olan bütün bu süreci toplumsal olarak her geçen gün daha net ortaya koymaya başladık görmeye başladık. Birilerinin maşası olarak sadece ülkemize karşı yürütülen planın bir parçası olan bu kişilerin itibar gördüğüne bir dönem şahit olduk. Allah Allah dolar 10 lira olacakmış 15 lira olacakmış. Koca koca adam canım yalan söyler mi? Profesör, iş dünyası televizyonlara çıkıyor her gün İMF gelecek hatırlıyorsunuz değil mi? İMF’ye gidecekler diye diye bağıra bağıra konuşan ağızlarından koca koca laflar edenler birileri tarafından hep ‘bir bilendir doğrudur' muamelesi gördük, buna şahit olduk. Son 1 yılda geldiğimiz noktada ortalama bir hukuk devletinde finansal güvenliği tehdit olarak görülebilecek tüm kişiler toplumsal korku imparatorluğu oluşturmaya çalıştılar. Tıpkı bir dönem bunların derdi nasıl ağaç değildi ağaç bahanesi ile ekonomi de batacak algısı üzerine yapılan bir operasyon birilerinin hayalindeki gibi bu senaryo başarısız oldu. Başaramadılar kendilerinden öncekiler gibi bu süreç içerisinde bu algıyı ortaya koyanlar bir kez daha başarısız oldular. Tarihin en büyük 3 kur saldırısına maruz kaldığımız son bir yılda tüm bunlara, tehditlere, yatırımlara rağmen Türkiye olarak emin adımlarla hedeflerimize doğru adım adım ilerliyoruz."

'ENFLASYONU YÜZDE 5'İN ALTINDA GÖRECEĞİZ'

Ekonomik reformlarla enflasyon rakamlarının aşağıya inmeye başladığını aktaran Bakan Albayrak, "15 ayda ekonomimizin sağlam alt yapısı sayesinde kurumlarımızın etkili koordinasyonu sayesinde yerinde ve zamanında müdahalelerle finansal piyasalarda normalleşmeyi sağladık. 3 yıllık hedeflerimizin politikalarımızı yeni ve bütüncül bir anlayışla ortaya koyduğumuz yeni ekonomi programımızı ekonomimizin farklı kesimlerinde görüş ve desteğiyle bütüncül bir yaklaşımla başarılı bir şekilde ortaya koyduk. Bunun başına biliyorsunuz yeni ibaresi koyduk. Özellikle bunu koyduk. Çünkü en önemli yeni bir vizyon ile bu manada hazırlanmış ilk programımız. Değişen küresel ekonomi sistemi içerisinde Türkiye olarak yeni bir ekonomi modeli ile bunun mücadelesini ortaya koymamız lazım. Sürdürülebilir sağlıklı ve dengeli büyümemizi temin edecek yol haritasında yeniden dengeleme vurgusu yaptık. Ve bu hedefimiz kapsamında bugüne kadar çok önemli kazanımlar elde ettik. Enflasyon malumunuz Türkiye olarak bizim ana mücadele alanlarımızın başında geliyor. Hedefimizde öngördüğümüzden daha iyi bir noktaya geldik. Geçtiğimizi yıl 15, 9 enflasyon hedefi öngörmüştük bu yıl için Allah’ın izniyle bunun da daha altında gerçekleşecek. Özellikle geçtiğimiz yıl spekülatif atakların bozduğu bu fiyatlama davranışlardan daha önce bu yıllarda hatırlayın tüfe yüzde 25,2 seviyesine kadar çıkmıştı. Ve bugün 9,3 seviyesinde, beklentiler Ekim ayı itibariyle yüzde 8’leri göreceğiz inşallah. Üfe yüzde 45’ler seviyesindeydi, bu yıl için eylül ayı itibariyle 2,45'lere kadar indi tekrar tek haneli rakamları gördük. İşte enflasyon patlayacak yüzde 50-60 olacak ÜFE ile TÜFE arasındaki makas çok açıldı. Enflasyon tutamayacaklar şu bu derken şükürler olsun kontrol altına alındı ve özellikle Türkiye olarak biz gelişmiş ülkeler arasında bir üst lige çıkmak istiyorsak hep şunu ifade ettik: Enflasyonda hiçbir dönem başaramadığımız o meşhur hikâye, yüzde 5’in altına inmenin en önemli hedefimiz olduğunu açıkladım. Ve bu 3 yıllık programda Allah’ın izniyle yeni ekonomi programında yüzde 5’in altında tarihimizde ilk defa inşallah göreceğiz. Önümüzdeki dönemde ara ve maliye programlarının güçlü eş güdümü mal ve hizmet pazarlarında rekabet ve verimliği arttıracak yapısal değişiklik ve reformlarla birlikte enflasyon artık tek haneleri kalıcı hale getirecek şekilde hedeflerimizi başarıya ulaştıracağız" şeklinde konuştu.

'YÜZDE 5'LİK BÜYÜME HEDEFİNE DÖNMÜŞ OLACAĞIZ'

Türkiye'nin üretiminin arttığını ve cari fazlanın Ağustos ayı itibari ile rekor düzeye ulaştığını ifade eden Bakan Albayrak şöyle devam etti:

"İthalatı ve iç tüketime dayalı bir modelden ihracat ve katma değer ürün üretimini önceleyen bir model ortaya koyduk. Bunun meyvelerini son bir yılda almaya başladığımızın en güzel örneği de bakın Eylül ayı itibariyle Türkiye’deki ihracatçı firma sayısı ithalat yapan firma sayısını geçti. İşte bu kapsamda en temek kırılganlığımız neydi cari açık. Bununla mücadele de çok kararlı adımlar atılmaya başlandı. Malumunuz 2019 yılı Ağustos ayı itibariyle geçtiğimizi yıl 2018 mayıs, haziran, temmuz ayında yaklaşık 58 -60 milyar dolar cari açıktan, 2019 Ağustos ayı itibariyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek rakamı dediğimiz 5,1 milyar dolarlık cari fazla vererek rekor kırdık. Bu iş dünyasında bütünü ile el ele vererek başardığı bir süreç. Daralan ekonomilerde çok zor başarılan bir süreçte ortaya koyarak birçok kesimin tahmininin de aksine. Çünkü ne diyorlar cari fazla küçülen ekonomi ve belki ekonomi literatürlerine girecek bir başarı ile inşallah bu yılı küçülmeden ki beklentiler açısından şunu söyleyeyim: Benim tahminim yüzde 4’leri göreceğiz. Yüzde 4 lük bir büyüme ile tüm yılı pozitif bir büyüme ile kapatıp koyduğumuz yüzde 5'lik büyüme politikasına çok güçlü bir şekilde Türkiye dönmüş olacak. Bu da ekonomiye iç piyasaya istihdama önümüzdeki yıl çok hızlı bir şekilde etki edecek. Biz küresel ticaret pastasının her yıl daha da daraldığını küresel iklimin daha da zorlaştığı bir dönemde yaşadığımız onca saldırıya rağmen Türkiye olarak ihracatımızı arttırdık, ithalatımızı azalttık ve bu dengede cari açıktan cari fazla veren bir sürece geldik. Bununla birlikte de İnşallah 2019’u pozitif bir büyüme ile kapatacağız. Biz bunu aylar öncesinden açıklamamıza rağmen birçok uluslararası kurum Türkiye eksi 3-4 küçülecek diyordu tahmin ediyorum en son İMF bile tahmininden eksiden artıya değiştirmeye başladı. Demek ki Türkiye ekonomisi çok daha iyiye gidiyor. Bütün süreç Allah’ın izniyle daha iyiye geçecek. Sanayi reel sektörün destekleme eskisinden daha güçlü şekilde devam edecek. Büyümede katma değer, ihracat üretim hep önceliğimiz olacak. Önümüzdeki dönemde bunu çok daha etkili bir şekilde göreceğiz."

ENFLASYONA MERKEZ BANKASI ETKİSİ

Enflasyonun düşmesi noktasında Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirim kararlarının da etkili olduğunu ifade eden Albayrak, "Sadece son 3 toplantıda yaklaşık 1000 bazlık yani yüzde 10’luk faiz indirimi geldi. Faizlerin inmesi hem güvenin hem iktisadi piyasaların çok ciddi anlamda olumlu etkilediği bir sürece şahit oluyoruz yüzde 24’den yüzde 14'lere geldi. Birileri ne diyordu 'faizleri düşüremezler, faizleri düşürebilirlerse ne olacak enflasyon patlayacak.' Ne oldu hem faiz düştü, hem kur patlamadı enflasyon düşmeye devam ediyor. Birileri diyor ya 'rakamları elle yazıyorlar', tabi kuru da her gün elle yazıyoruz. Enflasyonu da elle yazıyoruz. İhracatı zaten ben akşamları otuyorum böyle söylüyorum" şeklinde konuştu.

KONUT SEKTÖRÜNDE HAREKETLENME

Düşen maliyetlerin özellikle başta iş dünyası ve reel sektör için ertelenen yatırımların kapısını açacağını ifade eden Albayrak, "Bu anlamda bazı hususları sizlerle paylaşmak için buradayız. Reel sektörün çok daha farlı destekleneceği finansal olarak yeni bir dönem açacağız. 2019 yılı başında bakanlığımızın desteği ile KOBİ'lere finansman sağladık mayıs sonunda 2019'da ihracat ve katma değer üretim öncelikli anlayışımız ile bankacılık sektöründe bir ilk olan ivme finansman paketini uygulamaya aldık. Tüm bu iyileşmelerin tamamı her geçen gün bir dakika kaybetmeden topluma yansıtmaya devam edeceğiz. Konut kredilerindeki düşen faizler bunun yansıtılması ile birlikte konut sektöründe hareketlenme son 2 ayda 200 binin üzerinde başvuru yaklaşık 150 bine yakın 3 kamu bankası kullanımı var. Yoğun bir faaliyet noktasında süreç başladı. Ekonomideki kazanımlarımızı koruyarak elhamdülillah çok daha iyi bir konuma doğru hızla ilerliyoruz. İlk iki çeyrek baz noktasına baktığımızda toparlanma 3 ve 4’üncü çeyrekte çok daha iyi bir noktaya gidiyor. 3 üncü çeyrekteki ekonomik aktiviteler toparlanmalar pozitif olarak yansıyacağını görüyoruz. Bu çerçevede sanayi üretimi temmuz-ağustos bir önceki çeyreğe göre yüzde 1 büyüme kaydetti" dedi.

İSTİHDAM ODAKLI KREDİ PAKETLERİ

Kamu bankaları aracılığı ile istihdam odaklı kredi paketlerinin uygulamaya geçeceğini ifade eden Bakan Albayrak, "Ekonomik güven endeksi yüzde 4,5 oranında artarak yüzde 89,8 de. Bu trendin daha iyiye gittiğinin yarın daha iyi olacağının çok net sinyalleri. Önemli müjdeleri sizinle paylaşmak istiyorum. Ekonomideki geçici süreli türbülans işsizlikte ciddi bir inşaat sektörü başta olmak üzere artışa neden oldu. Reel sektör öncelikli yeni politikalarımızla birlikte İşsizlikle mücadeleye destek sağlamayı yoğun bir çalışma sonrası güçlü adımlarla destekleyeceğiz. Tüm bu açıdan bakıldığında istihdama katkı sağlamak adına 3 kamu bankamız, istihdam odaklı kredi paketlerini devreye alacak. İstihdam yoğun sektörlerde belirlediğimiz sektörlerde, 2 yıla varan anapara ödememiş 5 yıla kadar vade içerisinde çok uygun koşullar düşük maliyette uzun vadeli işletme kredisi kullanma 4 yeni ürünü hayata geçirecekler. Sonuç itibariyle iş dünyasına uygun şartlarda finansman sağlarken işsizlikle mücadele konusunda da çok önemli bir adımı atmış olacağız. Yine kurumsal ticareti paketi, kamu bankalarımız 1 Kasım itibarıyla kurumsal ticari kredi politikası uygulayacak. Faizlerinde 200 puan indirime giderek yüzde 11-13,5 faiz indirimi adımı atacaklar. Bu oranlar 2014 yılından itibaren en düşük ticari kredi faiz oranına ulaşmış durumda. 6 yıllık süreç içerisinde en düşük orana inmiş oluyorlar. Tekrar artık çok düşük faizlerin olduğu bir iklime giriyoruz. İnşallah bu iyileştirmeyi her geçen gün reel sektöre iş dünyasına yansıtmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

'DEVLETİMİZ, TERÖR DEVLETİNİN TEPESİNE ÇELİK YUMRUĞUNU İNDİRDİ'

Barış Pınarı Harekatı'na da değinen Bakan Albayrak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ekim ayı başında devletimiz sınırlarımızda kurulmak istenen terör devletinin tepesine çelik yumruğunu indirdi. Cephede verdiğimiz bu tarihi mücadeleyi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde masada gösterdiğimiz dik ve kararlı duruş sayesinde diplomatik alandaki başarıyla taçlandırdık. Elbette bu mücadelenin bir başka olanını da ekonomideki kararlı duruşumuzu sürdürerek devam edeceğiz. Şehitlerimizin emanetine cephede ve masada nasıl sahip çıkıyorsak önceliğimiz onların emanetine layık olabilmek olacaktır. Çok çalışacağız ülkemiz için taşın altına elimizi koymaktan çekinmeden en önemlisi tüm bu saldırıları görerek çok daha dik durmaya devam edeceğiz bunu yaparken. Kendimize bakacağız daha çok çalışacağız mücadele etmemiz gerekecek. Görüyorsunuz son günlerde yapılan siyasi baskılar. Ne oldu? Suriye’deki terör devletini yıkmak için attığımız adımlara bütün dünya birlemiş gibi hayır dedi. 8 yıldır o mülteci sorununun yükünü çeken Türkiye, maliyetini çeken Türkiye, terörle mücadele noktasında can güvenliği noktasında can güvenliğini çeken Türkiye dünyada kimseden bir yardım yok. Hiç kimseden bir geçmiş olsun demek yok ve ben bu tehdidi bertaraf edeceğim dediğin zaman dünya ayağa kalkıyor. Ayağa kalkmayı bırakın aya çıksalar bir önemi yok. Bu millet haksızlığa, zulme boyun eğmez teröre, korkuya boyun eğmez bir kez deha bunu gösterdik. Gerekirse daha büyüğünü gösteririz. Toplum olarak 82 milyon kenetlendi bu süreçte. Bunun ekonomik ayağı, siyasi ayağı da bu süreçte bize çok daha fazla sorumluluk yüklediğinin farkındayız. Tüm bunların tamamını güçlü bir şekilde başararak milletimizi layık olduğu yere taşıyacağız hep birlikte başaracağız."