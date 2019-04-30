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Belediye başkanı seçilen 4 vekilin, milletvekilliği düştü

31 MART Mahalli İdareler Genel Seçiminde belediye başkanı seçilen 4 milletvekilinin tercih dilekçeleri TBMM Genel Kurulu'nda okunarak, vekilliği düştü. TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul’da...

Belediye başkanı seçilen 4 vekilin, milletvekilliği düştü
31 MART Mahalli İdareler Genel Seçiminde belediye başkanı seçilen 4 milletvekilinin tercih dilekçeleri TBMM Genel Kurulu'nda okunarak, vekilliği düştü.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul’da gündem dışı konuşmaların ardından, Meclis Başkanvekili Adan, HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, HDP Diyarbakır Milletvekili Adnan Selçuk Mızraklı ile CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanı seçilerek mazbatalarını aldıklarını söyledi. Mazbatalarını alarak göreve başlayan milletvekillerinin, tercih dilekçeleri Genel Kurul'da okundu. Bilgen, Ertan, Mızraklı ve Kaplan'ın milletvekilliğinin kendiliğinden sona erdiği, Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

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