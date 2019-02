Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, Ataşehirlilerle buluştu

İSTANBUL, () - SANCAKTEPE Belediye Başkanı ve Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, imar sorunlarıyla yıllarca boğuşan Ataşehirli vatandaşların problemlerini dinledi. Başkan adayı İsmail Erdem, İmar İskan Blokları ve Örnek Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, “Biz diyoruz ki, komşularımız sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde depreme dayanıklı güvenlikli standardı yüksek konutlarda yaşasınlar” dedi.

31 Mart Yerel seçimleri için AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen ve seçim hazırlıklarını sürdüren İsmail Erdem, Yenişehir Mahallesi İmar Konutları ve Örnek Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan İmar İskan Blokları için hızla çözüm bulan Erdem, TOKİ ile kat sahipleri arasında anlaşma sağlayarak bin 72 konutun yıkılarak sıfırdan baştan yapılmasına öncü oldu. İlk hak sahibinin muvafakatnameye imza atmasıyla birlikte İmar İskan Bloklarının dönüşümüne start verildi.

YAŞAM STANDARDI YÜKSEK KONUTLARA KAVUŞACAK

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, TOKİ ile yıllarca yaşadıkları konut problemlerine çözüm bulmasını isteyen vatandaşlarla yaptığı görüşmede şöyle konuştu:

“Ciddi bir çalışmayla kat malikleri ile TOKİ arasında muvafakatname imzalamaya kadar süreç geldi. Burada karşılıklı olarak bir mutabakat var, gönül rızası var. TOKİ’den özellikle bizim ısrarımız üzerine bir an önce başlamasını istedik ve işlemlerini de hızlandırdı. Şu an gelinen noktada muvafakatları TOKİ yetkilileri alacaklar ve akabinde binalar boşaltılacak ve yıkılacak. 140’ar metrekare brüt daire üzerinden yaşam standartları yüksek konutlara Ataşehirli komşularımız bir an önce kavuşmuş olacak. Biz diyoruz ki, komşularımız sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde depreme dayanıklı güvenlikli standardı yüksek konutlarda yaşasın. Sayın Cumhurbaşkanımız da 10 gün önce Küçükbakkalköy’de komşularımıza hitap etti, orada da İmar İskan Blokları yıkılacak ve Ataşehirli vatandaşlarımız dairelerine kavuşacak diye resmî, birinci elden müjdeyi verdi.”

VATANDAŞ ARSALARA SAHİP OLACAK

Örnek Mahallesi’nde, TOKİ’nin elindeki parsellerde oturan vatandaşların sorunları hakkında konuşan Erdem, “Örnek Mahallesi’nde TOKİ’nin elinde olan parsellerin vatandaşa devri ile alakalı yapılması gereken çalışmalar var. Bir an önce vatandaş arsalara sahip olacak. Kim söyledi bunu? Türkiye Cumhuriyeti’nin bir numarası devlet başkanı, onun ağzından çıkan söz artık gerçekleşecektir. Her işin bir külfeti var, zorluğu var, sıkıntısı var terleyeceksin. Biri şöyle diyecek biri böyle diyecek. Kim ne söylerse söylesin yaptığın iş doğru mu? Yoluna devam edeceksin” ifadelerini kullandı.