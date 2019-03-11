Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar 5.44, euro 6.12 ve sterlin 7.08 lirada
Dolar 5.44, euro 6.12 ve...
Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar gümrük vergisi sıfırlandı
Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar...
Mesut Yılmaz Akciğer kanseri tedavisi görüyor
Mesut Yılmaz Akciğer kanser tedavisi...
İSTANBUL'DA "KIZIL" GÜN BATIMI
İstanbul'da KIZIL gün batımı

Belçika Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Selen YALAZ/ANKARA, () - BELÇİKA'nın Ankara Büyükelçisi Michel Malherbe, ülkede terör örgütü PKK ile bağlantılı 36 özel ve tüzel kişi hakkında yargı sürecinin başlatılmasını önleyen karar nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na...

Belçika Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Selen YALAZ/ANKARA, () - BELÇİKA'nın Ankara Büyükelçisi Michel Malherbe, ülkede terör örgütü PKK ile bağlantılı 36 özel ve tüzel kişi hakkında yargı sürecinin başlatılmasını önleyen karar nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Belçika İddianame Odası'nca açıklanan, Belçika Federal Savcılığı'nın PKK bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı yargı sürecinin başlatılmasını önleyen kararı tepki çekti. Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Malherbe, Türkiye'nin bu konudaki rahatsızlığının iletilmesi amacıyla Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "8 Mart tarihinde Belçika İddianame Odası'nın açıkladığı karara ilişkin rahatsızlığımız iletilmek üzere Belçika Büyükelçisi bugün Bakanlığımıza çağrıldı" denildi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da kararla ilgili 8 Mart'ta yaptığı açıklamada, şunları kaydetmişti:
"Belçika İddianame Odası'nın açıkladığı ve Belçika Federal Savcılığı tarafından PKK bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı yargı sürecinin başlatılmasını önleyen karar kabul edilemez. Bu karara karşı Belçika Yüksek Mahkemesi'ne gitme imkanı bulunmaktadır. Türkiye hukuk mücadelesini kararlılıkla takip edecektir. Müttefikimiz Belçika'nın terörle mücadele sorumluluğu çerçevesinde hareket etmesini ve PKK terör örgütüne karşı gereken adımları atmasını bekliyoruz."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328