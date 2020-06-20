banner314

banner325

Son Dakika

Beklenen Anketten sürpriz sonuçlar çıktı! İşte veriler...

MAK Araştırma'nın açıkladığı anket sonuçlarında, AKP ve MHP'de büyük düşüş görülürken, CHP ve İYİ Parti oylarını artırdı. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu partilerde de yükseliş görüldü.

POLİTİKA 20.06.2020, 17:46 Murat Aydın
3
Beklenen Anketten sürpriz sonuçlar çıktı! İşte veriler...

MAK Araştırma'nın açıkladığı anket sonuçlarında, AKP ve MHP'de büyük düşüş görülürken, CHP ve İYİ Parti oylarını artırdı. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu partilerde de yükseliş görüldü.

MAK Araştırma Genel Müdürü Mehmet Ali Kulat, son yaptıkları anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Anket sonuçlarına göre bu pazar seçim olsa AKP, CHP, İYİ Parti ve MHP barajı geçerken, HDP baraj altında kalıyor.

Yayınlanan verilere göre AKP'nin kararsızlar dağıtıldıktan sonraki oy oranı yüzde 35.5'e kadar geriledi. 

Ünlü anketçiden Devlet Bahçeli'ye: Beni kaça satın aldın?

İYİ PARTİ 3. SIRADA

CHP ve İYİ Parti'de ise yükseliş sürüyor.

Sonuçlara göre CHP oyunu yüzde 25,3'e, İYİ Parti ise yüzde 11'e çıkarmış durumda.

AKP'YE BÜYÜK KABUS: 'KARARSIZ SEÇMEN'

Ankette, "24 Haziran seçimlerinde (Son yapılan Genel Seçimde) Oy verdiğiniz Siyasi Partiye Yarın Seçim Olsa oy verme tercihihiniz değişir mi?" sorusu da soruldu.

Soruya verilen yanıtlarda HDP seçmeninin yüzde 85'i, CHP ve İYİ Parti seçmeninin yüzde 80'i, MHP seçmeninin yüzde 75'i ve Saadet Partisi seçmeninin yüzde 70'i 'kararım değişmez' yanıtı verirken AKP seçmeni arasında bu oran yüzde 65'e kadar geriliyor.

#akp #mhp #iyiparti #CHP #babacan #davutoğlu #gelecek #deva #HDP
Yorumlar (0)
23°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 20 Haziran 2020
İmsak 03:24
Güneş 05:25
Öğle 13:11
İkindi 17:11
Akşam 20:47
Yatsı 22:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 28 59
2. Trabzonspor 27 56
3. Sivasspor 27 52
4. Galatasaray 27 50
5. Beşiktaş 27 44
6. Alanyaspor 27 43
7. Fenerbahçe 27 43
8. Göztepe 27 37
9. Gaziantep FK 27 33
10. Antalyaspor 27 33
11. Denizlispor 27 31
12. Gençlerbirliği 28 31
13. Kasımpaşa 27 29
14. Çaykur Rizespor 27 28
15. Konyaspor 27 26
16. Malatyaspor 27 25
17. Kayserispor 28 25
18. Ankaragücü 28 24
Takımlar O P
1. Hatayspor 29 54
2. Erzurum BB 29 50
3. Bursaspor 29 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Giresunspor 28 41
9. Ümraniye 28 40
10. Keçiörengücü 29 38
11. Menemen Belediyespor 29 38
12. Balıkesirspor 29 35
13. İstanbulspor 28 34
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 29 20
18. Eskişehirspor 29 11
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 29 60
3. Leicester City 30 54
4. Chelsea 29 48
5. M. United 30 46
6. Wolverhampton 30 46
7. Sheffield United 29 44
8. Tottenham 30 42
9. Arsenal 30 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Southampton 30 37
14. Newcastle 29 35
15. Brighton 30 32
16. Watford 30 28
17. West Ham 30 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 29 26
20. Norwich City 30 21
Takımlar O P
1. Barcelona 30 65
2. Real Madrid 29 62
3. Sevilla 30 52
4. Atletico Madrid 29 49
5. Getafe 29 47
6. Real Sociedad 29 47
7. Villarreal 30 47
8. Valencia 29 43
9. Athletic Bilbao 30 42
10. Granada 30 42
11. Levante 30 38
12. Deportivo Alaves 29 35
13. Osasuna 29 35
14. Real Betis 30 34
15. Real Valladolid 29 33
16. Eibar 29 28
17. Celta de Vigo 29 27
18. Mallorca 30 26
19. Leganés 30 24
20. Espanyol 30 24
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir