Beklenen Anketten sürpriz sonuçlar çıktı! İşte veriler...

MAK Araştırma'nın açıkladığı anket sonuçlarında, AKP ve MHP'de büyük düşüş görülürken, CHP ve İYİ Parti oylarını artırdı. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu partilerde de yükseliş görüldü.

MAK Araştırma Genel Müdürü Mehmet Ali Kulat, son yaptıkları anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Anket sonuçlarına göre bu pazar seçim olsa AKP, CHP, İYİ Parti ve MHP barajı geçerken, HDP baraj altında kalıyor.

Yayınlanan verilere göre AKP'nin kararsızlar dağıtıldıktan sonraki oy oranı yüzde 35.5'e kadar geriledi.

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İYİ PARTİ 3. SIRADA

CHP ve İYİ Parti'de ise yükseliş sürüyor.

Sonuçlara göre CHP oyunu yüzde 25,3'e, İYİ Parti ise yüzde 11'e çıkarmış durumda.

AKP'YE BÜYÜK KABUS: 'KARARSIZ SEÇMEN'

Ankette, "24 Haziran seçimlerinde (Son yapılan Genel Seçimde) Oy verdiğiniz Siyasi Partiye Yarın Seçim Olsa oy verme tercihihiniz değişir mi?" sorusu da soruldu.

Soruya verilen yanıtlarda HDP seçmeninin yüzde 85'i, CHP ve İYİ Parti seçmeninin yüzde 80'i, MHP seçmeninin yüzde 75'i ve Saadet Partisi seçmeninin yüzde 70'i 'kararım değişmez' yanıtı verirken AKP seçmeni arasında bu oran yüzde 65'e kadar geriliyor.