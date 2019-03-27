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Bekir Pakdemirli: Türkiye samana, buğdaya muhtaç değil (2)

BAKAN PAKDEMİRLİ, EKMEK PİŞİRDİ Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'deki programına, Narlıdere ilçesi ile devam etti. Bakan Pakdemirli, Cumhur İttifakı'nın Narlıdere Belediye Başkan adayı MHP'li Süleyman Kocabıyık'ın seçim...

Bekir Pakdemirli: Türkiye samana, buğdaya muhtaç değil (2)

BAKAN PAKDEMİRLİ, EKMEK PİŞİRDİ
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'deki programına, Narlıdere ilçesi ile devam etti. Bakan Pakdemirli, Cumhur İttifakı'nın Narlıdere Belediye Başkan adayı MHP'li Süleyman Kocabıyık'ın seçim çalışmasına destek verdi. İlçede esnafI ziyareti eden Bakan Pakdemirli, bir ekmek fırına girerek, tezgahın arkasına geçti. Ekmek hamurunu fırına veren Pakdemirli, pişirdiği ekmeği de bölerek, yanındakilere dağıttı. Narlıdere'de lokma da dağıtan Pakdemirli, vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra Güzelbahçe ilçesine geçen Pakdemirli, burada da AK Parti'nin Güzelbahçe adayı Burcu Dereci ve partililerle bir araya geldi.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, ()

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