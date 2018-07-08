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BBP üyeleri, idam talebiyle İstanbul'dan Ankara'ya yürüdü

İSTANBUL’un Tuzla ilçesinde çocuk istismarı ve cinayetlerine idam getirilmesini talep eden Büyük Birlik Partisi (BBP) üyesi 5 kişi, konuya dikkat çekmek amacıyla Ankara'ya yürüdü. BBP Tuzla İlçe Başkanı Nafiz Hacıalioğlu ve beraberindeki...

BBP üyeleri, idam talebiyle İstanbul'dan Ankara'ya yürüdü
İSTANBUL’un Tuzla ilçesinde çocuk istismarı ve cinayetlerine idam getirilmesini talep eden Büyük Birlik Partisi (BBP) üyesi 5 kişi, konuya dikkat çekmek amacıyla Ankara'ya yürüdü.
BBP Tuzla İlçe Başkanı Nafiz Hacıalioğlu ve beraberindeki 4 kişi, çocuk istismarı ve cinayetlerine karşı idam getirilmesi için 4 gün önce İstanbul'un Tuzla ilçesinden Ankara'ya yürüyüş başlattı. Zaman zaman araçla da seyahat eden grup, bugün sabah saatlerinde Ankara'ya geldi. Ulus'taki Atatürk heykeli önünde basın açıklaması yapan grup, 'Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar' yazılı pankart taşıdı. Grup adına basın bildirisini okuyan Nafiz Hacıalioğlu, cinsel istismara ve şiddete maruz kalan çocukların sesinin duyurmak için böyle bir eylem yaptıklarını söyledi.
Eylüllerin, Leylaların, Fatmaların sesi olmak için Ankara'ya yürüdüklerini ifade eden Hacıalioğlu, "Bizlerin isteği hadım gibi basit uygulamalar değildir. Bizlerin isteği, çocuklarımıza yapılan böyle hunharca ve adice saldırıların idamla cezalandırılmasıdır. Bu insan dışı varlıkların devlet hapishanesi yerine toprak altında hapis yatmaları, bizlerin yüreğine bir nebze de olsa su serpecektir. Hadım, bu kişilerin ne fikirlerini, ne zikirlerini değiştirecektir. Gerek elle, gerek dille tacizlerine devam edeceklerdir. Tecavüze, cinsel istismara karşı idam talep ediyoruz" dedi.
Hacıalioğlu, açıklamanın ardından Anıtkabir'i ziyaret edeceklerini ve konuyla ilgili görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talep edeceklerini söyledi.

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