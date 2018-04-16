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BBP Lideri Destici, Şanlıurfa'da

ŞANLIURFA, () - BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Şanlıurfa'da Vali Abdullah Erin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'yi ziyaret etti. Şanlıurfa'ya gelen BBP Genel Başkanı Destici, Vali Abdullah Erin'i...

BBP Lideri Destici, Şanlıurfa'da

ŞANLIURFA, () - BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Şanlıurfa'da Vali Abdullah Erin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'yi ziyaret etti.
Şanlıurfa'ya gelen BBP Genel Başkanı Destici, Vali Abdullah Erin'i makamında ziyaret etti. Erin ile bir süre görüşen Destici, ardından Belediye Başkanı Çiftçi'yi ziyaret etti. Şanlıurfa'da yürütülen projeler hakkında Çiftçi'den bilgi alan Destici, kentte bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. BBP Lideri Destici, "Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan günlerden geçiyoruz. Suriye'de yaşanan olumsuz gelişmelerde evlerinden topraklarından edilen kardeşlerine ev sahipliği yapıyor. Belediye başkanımızın verdiği bilgiye göre Şanlıurfa 500 bin Suriyelinin üzerinde mülteci kardeşimiz var. Şanlıurfalı kardeşlerimiz onlara muhacir olarak ev sahipliği yapıyorlar. İnşallah bu kardeşliği kimsenin bozmasına da fırsat vermediğimiz gibi bundan sonra da vermeyeceğiz. Şanlıurfa, Türkiye'nin birlik hamlesinde çok büyük önem arz eden bir şehrimiz. Türkiye'nin terörle mücadelesinde de katkı veren bir şehrimiz. Vatan, millet ve inanç duyguları çok yüksek olan insanlarımızın yaşadığı bir şehir. Aynı zamanda da ülkemizin etnik farklıları ile vurmak isteyenlere de buradaki yapımız tokat niteliğinde cevap bulmaktadır. Büyükşehir Belediyemiz Belediyecilik anlamında güzel çalışmalara imza atmaktadır" diye konuştu. 
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Çiftçi ise "Bu ziyaretten dolayı Şanlıurfa halkı olarak kendilerine teşekkür ederiz. Gerek vatanımız gerekse de şehrimizle ilgili tüm partiler noktasında milli manevi düşünen ve siyaset yapan bir genel başkanlığımız. Ziyaretlerinde Şanlıurfa'mız hakkında konuştuk" dedi. 
BBP Lideri Destici, ziyaretin ardından Balıklıgöl'ü gezip, Şanlıurfalılar ile sohbet etti.

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