BBP lideri Destici: Rusya'nın yaptığı açıklama tatminkar değil

ANKARA, () - BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Rusya'ya ait bir savaş uçağı tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik hava harekatı sırasında, kazaen vurulduğu belirtilen ve 3 askerin şehit olduğu, 11 askerin de yaralandığı olaydan sonra yapılan açıklamaların tatmin edici olmadığını söyledi. Destici, Fırat Kalkanı Harekatı'nın nihai amacına ulaşmadan sonlanmaması gerektiğini de vurguladı.

BBP lideri Destici, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ve heyeti ile makamında görüştü. DSP'nin genel başkanı ve heyetine yaptığı ziyaret nedeniyle teşekkür eden Destici, "Öncelikle çok üzgün olduğumuzu belirtmek istiyorum. Fırat Kalkanı Harekatında şehitlerimiz ve yaralılarımız var. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar niyaz ediyorum. Şuanda hem Fırat Kalkanı Harekatında, hem ülkemiz içerisinde hain ve kahpe terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden güvenlik güçlerimizin Rabbim yar ve yardımcı olsun" dedi.

"FIRAT KALKANI HAREKATI AMACINA ULAŞMADAN SONLANMAMALI"

Fırat Kalkanı Harekatı'nın çok doğru ve yerinde bir operasyon olduğunu belirten Destici, “PKK'nın ta kendisi olan PYD'nin ve YPG'nin Suriye'nin Kuzeyindeki varlığına esasta ve bölgede yayılmasına müsaade etmemek. Hudut güvenliğimizi tehdit eden, onunla da sınırlı kalmayıp Türkiye içerisinde de çok kahpe terör eylemleri yapan DAEŞ terör örgütüne karşı yapılan doğru bir harekattır. Bizce bu Fırat Kalkanı Harekatın derinlemesine değil de enlemesine yayılarak PYD ve YPG'yi hedef alarak kalıcı bir hale gelmesi gerekir. Asla ve kat'a Fırat Kalkanı Harekatı kesin nihai amacına ulaşmadan sonlanmaması gerekir. Türkiye o bölgede PYD, YPG ve DAEŞ'nin kalıcı olmasına müsaade etmemeli" diye konuştu.

Destici, ayrıca ABD'nin bugüne kadar Türkiye'nin yanında durmak yerine PYD ve YPG'nin yanında durmayı tercih ettiğini savunarak, "Centcom aracılığıyla PKK ve PYD'nin eğitim ve silahlanmasına yardım etmektedir. ABD'nin buna son vermesi gerekir" dedi.

"KABUL EDİLEBİLİR AÇIKLAMA DEĞİLDİR"

Rusya'nın açıklamalarına da değinen Destici, şunları söyledi: "Rusya'nın yapmış olduğu açıklamalar gerçekten Rusya'ya güvenilmeyeceğini bir kere daha net bir şekilde ortaya koydu. Bu, sadece Rusya için geçerli değildir. Dış politika, uluslararası politika mütekabiliyet esaslarına ve her devletin kendi siyasi çıkarlarını öne koyarak yürüttüğü bir politikadır. Rusya'nın PYD ve PKK'nın terör örgütü üyesi olmadığına dair açıklaması kabul edilebilir bir açıklama değildir. Hem de askerlerimizin hatayla ya da yanlışlıkla vurulduğu, mehmetçiklerimizin şehit edildiği açıklaması da tatminkar açıklama değildir. Kabul edilebilir bir açıklama değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bu konularda daha hassasiyetli ve kararlı olması gerekir. Gerekli tepkileri en sert bir şekilde vermelidir"

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ise her iki partinin de Türk siyasi tarihinde bugüne kadar önemli bir duruş sergileyebilmiş, Türkiye ve Türk halkı için siyaset yapmış iki parti olduğunu söyledi. Aksakal, "Türkiye'nin içerisinde bulunduğu bu zorlu sürçte Demokratik Sol Parti olarak da, Büyük Birlik Partisi'nin olaylara yaklaşımını, değerlendirmelerini ve düşüncelerini çok önemsediğimiz için bu ziyareti gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreç hem Türkiye, hem de Türk halkı için kazançlı bir süreç olacaktır" diye konuştu.

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