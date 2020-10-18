BBP Kongresine adaylar alınmadı, Destici yeniden Başkan(!)

Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) 11. Olağan Kongresi'ne partililer arasında arbede çıktı.

Kongre Divanının açık oylama ile seçilmesini isteyen ve delege sayılarına itiraz eden delegeler oylamanın açık yapılması talebiyle itiraz edince salon karıştı.

Gerginlik sırasında partililer kendi aralarında yumruklaşırken salonun karışması üzerine BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, tribünlerin olduğu bölüme götürülerek, etrafı korumaları tarafından çevrildi.

Salona giren polis birbirine giren tarafları ayırdı. Olayların sakinleşmesi üzerine tribünden inen Destici, korumalarının eşliğinde koltuğuna oturdu.

Salon önünde barikat kuran polisler Yanar ve ekibini kongre salonuna sokmadı. Kongre merkezinin dışarısında bu gelişmeler yaşanırken, salonda da Haşim Yanar taraftarları ile mevcut Genel Başkan Mustafa Destici taraftarları arasında kavga çıktı. Genel Başkan Destici salona girdiğinde yuhalandı.

'Partimizi taşlayanlara değer vermemizi beklemeyin'

Kurultayın açılış konuşmasını yapan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hırslarını akıllarının önüne koyup, evimiz bildiğimiz, emanetçisi olduğumuz partimizi taşlayanlara değer vermemizi de kimse beklemesin" dedi.

Kirli pazarlık içinde olmadık

Siyasetin karanlık koridorlarında hiçbir zaman dolaşmadıklarını dile getiren Destici, "Biz, siyasetin kirli pazarlıklarının içinde hiç olmadık. Milletin sırtına basarak yükselenlerden hiç olmadık. Hiçbir vesayet odağının, hiçbir sermaye grubunun, hiçbir lobinin, hiçbir uluslararası projenin partisi olmadık, olmayacağız" diye konuştu.

İnsan içine çıkamazlar

Parti içinden yöneltilen eleştirilere de cevap veren Destici, şunları söyledi: "Konumumuz gereği, cevap verecek olsak, insan içine çıkamayacak olanların, bizlere yaptığı iftira ve suçlamalara sessiz kaldık. Bir noktadan sonra partinin kurumsal kimliğini koruma adına birkaç cümle de olsa söylemek zorunda kaldık. İstisnasız her kararımızı istişare ile aldık. Büyük Birlik Partisinde, 'Yönetim farklı düşünüyor ama Genel Başkan böyle istedi' denilebilecek tek bir karar yoktur."

Önümüzdeki dönem Meclis'te grup kuracağız

Destici, önümüzdeki seçimde TBMM'de grup kuracaklarını da öne sürdü. Konuşmasında, idam cezasının getirilmesi çağrısı da yapan Destici, şu ifadeyi kullandı: (İdam cezası) Hep birlikte elimizi taşın altına koyalım ve milletin önüne götürelim.

Gerginlik salon içinde yumruklaşmaya kadar vardı

Kongre Divanının açık oylama ile seçilmesine ve delege sayılarına itiraz eden delegeler oylamanın açık yapılması talebiyle itiraz edince salon karıştı. Gerginlik yumruklaşmaya kadar vardı. Salonun karışması üzerine BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, tribünlerin olduğu bölüme götürülerek, etrafı korumaları tarafından çevrildi.

Polis salona girip müdahale etti

Salona giren polis birbirine giren tarafları ayırdı. Olayların sakinleşmesi üzerine tribünden inen Destici, korumalarının eşliğinde koltuğuna oturdu. Yapılan açık oylamada Genel Sekreter Üzeyir Tunç oy çokluğuyla Divan Başkanlığı'na seçildi.

Yaklaşık 1000 delegenin 760'ının oy kullanması beklenen kongrede, genel başkanlık seçimi ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelerinin seçimleri yapılacak.