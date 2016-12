BBP Genel Başkanı Destici’den yeni yıl mesajı

ANKARA,()-BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yeni yıl mesajı yayınladı. Mesajında 2006 yılının bir değerlendirmesini yapan Destici, “2017 yılının herkese barış, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Destici mesajında, “2016 yılına ilişkin, şöyle geriye dönüp baktığımızda ekonomiden dış politikaya, terörden dış borçlanmaya, ahlaki yozlaşmadan kadına uygulanan şiddete, çocuk tecavüzlerine ve ölümlerine, gelir dağılımındaki adaletsizliğe yani olumlu diyebileceğimiz genel problemleri ile ilgili, dış politikadaki hiç bir meselemizde çözüm anlamında ileriye dönük hiçbir adım atılmadı. Bizim gayemiz tüm insanlığın huzuru ve mutluluğudur. 2016 yılına baktığımızda gerçekten hiç birimizin arzu etmediği olumsuz hadiseleri birlikte yaşadık. Bu olumsuzluklardan, kan, gözyaşından, haksızlıklardan, zulümlerden, açlıklardan, yoksulluktan, fakirlikten en çok kim ve hangi coğrafyalar etkilendiği diye baktığımızda Türk ve İslam coğrafyaları olduğunu hep birlikte gördük” dedi.

BİZİM ARZUMUZ YANLIŞLIKLARIN 2017’DE TEKRAR ETMEMESİ

2017 yılında, 2016 yılı ve daha önceki yıllarda yapılan yanlışlıkların tekerrür etmemesini ve hakkın ve doğrunun ülkede hâkim olmasını temenni ettiklerini belirten Destici, “Adaletin ülkemize hâkim olması. Zulümlerin olmadığı, gelirin adil paylaşıldığı, insanlarımızın güvenli, özgür ve refah içerisinde yaşadığı bir ülkeyi hep birlikte nasıl inşa ederiz bunun derdinde olmalıyız. El ele, gönül gönüle ülkemizi daha iyi yaşanılır bir hale nasıl getiririz onun çabası ve gayreti içerisinde olmalıyız” dedi.

KAHRAMAN POLİS VE ASKERİMİZİN RABBİM YAR VE YARDIMCISI OLSUN

Mesajında 2016’da ülkemizde terörün şiddetlendiğini belirten Destici, “Terör alabildiğince şiddetlendi. Askerlerimizi, polislerimizi ve sivil vatandaşlarımızı şehit verdik. Şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Ruhları şad mekânları cennet olsun. Hastanelerde bulunan asker ve polislerimize de Allah’tan acil şifalar diliyorum. Şuna da sınırlarımız içerisinde ve dışında hain PKK ve DAEŞ’in kanlı militanlarına karşı hem hudut sınırlarımızı korumak hem de o bölgedeki masum, mazlum insanların güvenliğini sağlamak için kahraman asker ve polislerimizin Rabbim yar ve yardımcısı olsun” diye konuştu.

SOSYAL VE HUKUK DEVLETİ VURGUSU

Sosyal ve Hukuk devlete vurgusu yapan Destici mesajına şöyle tamamladı: “Gerek insanların ve gerekse ülkelerin yaşamlarında yeni başlangıçların, atılan her yeni adımların kuşkusuz büyük önemi bulunmaktadır. Başta ülkemizi yönetenleri olmak üzere sorumluluk mevkiinde olan herkesin geride kalan 2016 yılında yaşanan olumlu veya olumsuz olaylardan dersler çıkarması ve bu dersler ışığında da yeni yılda da umutlarla yeni başlangıçlar yapılması gerekiyor. Huzur, mutluluk ve başarılarda buluşabilmemizin vazgeçilmez koşuludur. 2017 yılının, ekonomide, demokraside, özgürlüklerde, güvenlikte, adalette ve yönetimde velhasıl her alanda dünyanın en ileri ülkeleri düzeyine ulaşacak başarılar elde ettiğimiz bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Kendimize, birbirimize ve geleceğimize olan güvenimizi muhafaza ederek yeni yılda, milletçe umutlarımızın ve toplumsal beklentilerimizin gerçekleşmesi en içten temennimizdir. Sosyal ve hukuk devleti olmanın ilkelerinin kabul gördüğü, birlik ve beraberlik içinde vatanın ve milletin bütünlüğüne sahip çıkıldığı, milli onur ve bekamızın korunduğu, coğrafyamızdaki acıların sona erdiği, torunlarımıza insanca yaşayabilecekleri bir Türkiye bırakabilmenin ülküsü ve dileği ile büyük Türk milletinin yeni yılını kutluyor, her ferdine sağlık ve esenlikler diliyoruz.”

