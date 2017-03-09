BBP Genel Başkanı Destici: OHAL, Nisan başında kalksın

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumunun OHAL döneminde yapılmasının, değişikliği tartışılır hale getireceğini belirterek, ''Başbakanın OHAL ile ilgili bugünkü açıklamalarını izledim. Ben, buradan OHAL'in Nisan başında kaldırılmasını teklif ediyorum'' dedi.BBP Genel Başkanı Destici, Sivas'taki programının ardından Kayseri'ye gelerek Alperen Ocakları Kayseri Şubesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Destici, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumunda 'Evet' ya da 'Hayır' oyu kullanacak olan herkesin kararına saygı duyulması gerektiğini belirtti. Destici, ''Ülkemizde sadece bu referandum yapılmayacak, bundan önce yapıldı, bundan sonra da yapılacaktır. Önemli olan, çıkacak karara herkesin saygı duyması gerekir. Referandum, yapılır biter. Ondan sonra yine biz birlikte, huzur içinde yaşamalıyız'' diye konuştu.Parti olarak anayasa değişikliği teklifini, partililerle en ince ayrıntısına kadar görüşüp, tartışıp, değerlendirdiklerini belirten Destici, şunları söyledi:''Anayasa değişikliği ne getiriyor, ne götürüyor? Değişikliğe evet ama neden evet? Hayırsa neden hayır, bütün bunları Türkiye'yi dolaşarak partililerimizin görüşlerini alıyoruz. Sadece evet diyenlerle değil, hayır diyenlerle de görüşüyoruz. Ülkemiz için en iyisi, en doğrusu ne ise ona karar vermeye çalışıyoruz. Çalışmalarımızı kısa bir sürede tamamlayacağız ve çok yakında kamuoyuna kararımızı açıklayacağız.''''OHAL, DEĞİŞİKLİĞİ TARTIŞILIR HALE GETİRİR''Destici, Başbakan Binali Yıldırım'ın OHAL ile ilgili açıklamalarını takip ettiğini belirterek, ''Ben, OHAL ile ilgili düşüncelerimi açıkladım. Türkiye'nin OHAL'e ihtiyacı olmadığını söyledim, OHAL'in kaldırılması gerektiğini bir kere daha söylüyorum. Özellikle bu referandum sürecini biz OHAL ile geçirirsek, olası bir evetin yüksek çıktığı sonuçta bu tartışmalı hale gelecektir. İçeride ve dışarıda yapılan bu değişiklikle oluşan anayasanın, OHAL Anayasası olduğu iddia edilecektir ve meşruiyeti tartışmaya açılacaktır'' ifadelerini kullandı.Bakanların, Almanya ve Hollanda'da yapacakları referandum çalışmalarına izin verilmemesini de değerlendiren Destici, ''Türk bakanların, yurtdışında yapacakları referandum çalışmalarına izin vermeyen Almanya ve Hollanda'nın tutumlarını kınıyoruz'' diye konuştu.CHP'LİLERDEN, DESTİCİ'YE HOŞGELDİNBBP Genel Başkanı Destici, basın toplantısını yapacağı Alperen Ocakları Kayseri Şubesi'ne gelirken, yolun karşısında bulunan CHP İl Başkanlığı önündeki CHP'liler de yanına gelerek 'Hoşgeldin' dediler. Yolda, BBP'liler ve CHP'lilerle kısa bir görüşme yapan Destici, ''Referandumda ne karar çıkarsa çıksın, ülkemiz için en iyisi olsun. Referandumdan sonra yine kardeşçe, birlik ve beraberlik içinde yaşayalım'' diye konuştu.

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