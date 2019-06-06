BBP Genel Başkanı Destici, liderlerin bayramını tebrik etti

BBP lideri Mustafa Destici, Ramazan Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanını Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı telefonla arayarak kendilerinin, ailelerinin ve camialarının bayramını tebrik etti. Görüşmelerde birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.
BBP lideri Mustafa Destici, Ramazan Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanını Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı telefonla arayarak kendilerinin, ailelerinin ve camialarının bayramını tebrik etti. Görüşmelerde birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.